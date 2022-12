Los Portales

Dicen los que saben que algunos pensaron que la empresaria de los Shark Tank sonaba a borracha y no se aguantó las ganas de gritarle a Zúñiga al aire, cuando él amablemente le pedía explicaciones básicas en una entrevista, con un tono respetuoso y amable todo el tiempo. Es más, sin burlas ni estallar a la defensiva. Por lo pronto, queda para la historia la postura altanera de Patricia Armendáriz y el gremio ya está al corriente de cómo deben tratar a esa señora que se dice educada, pero que responde a una entrevista como si estuviera detenida en el Torito. Qué vergüenza señora.



***



“Denunciamos también a los diputados que se han autoinculpado cínicamente en los días pasados, ellos mismos han confesado estar participando en un acto ilegal, esto con el fin de tratar de evadir que se investigue el origen de los recursos públicos que está financiando esta campaña multimillonaria en favor de una aspirante presidencial que está violando la Constitución”, dijo al respecto Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro. El asunto del que le respondía la “empresaria” a Zúñiga cuestionándolo: “¿Eres abogado? ¿Eres abogado?”.



***



Mier hizo un llamado a sus compañeros de bancada a no violar la ley con la contratación de espectaculares para promover la imagen de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como candidata a la presidencia. “Es un llamado abierto a que no violentemos la ley y que no entremos entre nosotros en disputas porque no ayuda a la unidad, que al contrario, ellos son agentes políticos, son promotores del cambio, tienen una gran responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad como diputadas y diputados y es nuestra obligación al tener un liderazgo territorial o estatal que llenemos de ese ánimo de respeto, de no violentar la ley todos los que van a participar porque el próximo año se va a incrementar la temperatura y es normal”.



***



Muy bonitos se ven adornados los cientos de árboles de Navidad que la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, mandó poner en las calles; sin embargo, nos dicen que la morenista tuvo el mal tino de no sembrar los especímenes, sino que se colocaron sobre el pavimento y ya algunos se están secando. Además, por los motivos navideños, los pinos tampoco pueden ser regados, por lo que varios se preguntan si no hubo quien le dijera a la también aspirante a la jefatura de gobierno capitalina que hubiera estado mejor sembrarlos y así, de paso, ayudaba a mejorar el ambiente y mitigar los efectos de la contaminación.



La diputada morenista Patricia Armendáriz no sólo reconoció en sus redes sociales haber cometido un delito electoral para apoyar la campaña, que todavía no empieza, de Claudia Sheinbaum. Resulta que la también empresaria chiapaneca tuvo a mal salirse de sus cabales en una entrevista con nuestro amigo Carlos Zúñiga y confrontar al periodista que le preguntaba sobre los espectaculares ilegales que contrató, por lo que además de que organismos de la sociedad civil exigen que se disculpe, se alista también desde la sociedad una queja para que se le aplique la sanción correspondiente según el código de ética parlamentaria que está obligada a acatar como legisladora.