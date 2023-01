Los Portales

La ministra Norma Lucía Piña Hernández fue elegida como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con este nombramiento, la jueza se ha convertido en la primera mujer en presidir el máximo tribunal de México.



No obstante, el único “frijol” en el “arroz” es que no era la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Tal vez sea por eso que ninguna autoridad del Gobierno de Veracruz felicitó a la ahora ministra presidenta.



La única que se atrevió a romper la “línea” fue Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJE), quien en las redes sociales del Poder Judicial celebró el cambio en la Suprema Corte.



Sin duda y conociendo las formas que predominan en Palacio de Gobierno, no debió gustar su publicación. A ver si no terminó hasta regañada.



Así como hay algunos dentro de la llamada Cuarta transformación que piden comparecencias de los directivos del futbol por los fatídicos resultados que la Selección Nacional tuvo en el Mundial, ahora hay quienes dentro de los denominados partidos de oposición exigen que las autoridades capitalinas vayan al Congreso a dar cuentas por los incidentes en el Metro de la Ciudad de México. La convocatoria incluiría tanto a la mandataria local Claudia Sheinbaum, al secretario de Gobierno, Martí Batres, al director del sistema Guillermo Calderón, y a la secretaria de Finanzas, Luz Elena González.



La Secretaría de la Función Pública (SFP) declaró nulo el fallo que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) otorgó a la empresa Impregráfica Digital para la adquisición de paquetes para dotar de libros a las bibliotecas comunitarias, luego de que fue impugnado por la empresa Tercer Escalón.



Resulta que la SFP le otorgó al Conafe un plazo de seis días hábiles –que concluyen este lunes– para revisar su decisión y ver si la empresa Tercer Escalón es o no solvente a los requerimientos de la convocatoria para solicitar 30 mil 597 paquetes con 25 títulos de obras clásicas de la literatura infantil y juvenil destinados a bibliotecas rurales que se adjudicó en 2022 por 39.4 millones de pesos, a pesar de que la empresa ganadora no cumplió con dos entregables, un documento bajo protesta a decir verdad y el certificado público de derechos de autor.



Según la Conafe, Impregráfica Digital cumplió con los requisitos de la convocatoria y ganó a pesar de ser la propuesta más cara, aunque la SFP anula la licitación porque no cumplió con los requisitos técnicos, que sí cubre Tercer Escalón. De hecho, la SFP encontró que esta descalificación no tiene bases porque indebidamente el titular de la dirección de Cultura Publicaciones y Difusión del Conafe se asume como autoridad en materia de metrología al expresar y desconocer las normas oficiales vigentes en materia de espesor y peso de papeles y cartoncillos, que fue uno de los argumentos que usó a la hora de descalificar las muestras de los libros entregados por Tercer Escalón sin aplicar los criterios y requerimientos de la misma convocatoria.



Llama la atención que es el mismo director de cultura, adjudicó más de 84 millones en el 2021 a la misma empresa. Se espera que Gabriel Cámara Cervera, director general del Conafe, actúe con responsabilidad y haga respetar la ley, es decir, que respete los lineamientos que la propia Secretaría de la Función Pública ha dictaminado



Hay mucho por hacer para garantizar la limpieza en las operaciones del Metrobús, donde manda María del Rosario Castro Escorcia, y es que se adjudicó por 11 millones de pesos a Servicios Integrales Retimar para encargarse del aseo desde el 1 de enero y hasta el 15 de marzo, el problema es que la directora Ejecutiva de Administración y Finanzas, María Dolores Arellano Sesmas, es vinculada en el ramo con la representante legal de la empresa nacida apenas en 2022, Beatriz Adriana Escárcega Arellano.



La empresa del sector energético Vacoisa fue recientemente señalada por ir presuntamente en contra de los derechos laborales de su plantilla de trabajadores, pues ha registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de Zoé Robledo, a trabajadores de alto nivel con sueldos mínimos. Al menos tres de sus mejores cartas estarían recibiendo pagos informales, pues con el fin de evadir impuestos Vacoisa los dio de alta con un salario base de apenas 180 pesos. Algo sin duda inverosímil que deberá revisar con lupa la autoridad, esto debido a que la práctica indebida podría constituir defraudación fiscal.



Los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Samuel García y Enrique Alfaro, respectivamente, unieron agendas de trabajo para, según dijeron, fomentar el desarrollo económico. Sin embargo, la alianza entre ambos servirá también, dicen, para reforzar su presencia dentro de Movimiento Ciudadano y ganar terreno rumbo a los comicios venideros. Lo anterior para tener voz y voto en las futuras designaciones de candidatos emecistas y que estos nombramientos no sean unilaterales, como es costumbre en el denominado movimiento naranja.