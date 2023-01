Los Portales

Mientras Ebrard explicaba a detalle durante la mañanera lo que pasaría con Trudeau, Biden y López Obrador en sus encuentros, no faltó quien quiso saber por la tragedia en el Metro, un asunto más terrenal para los capitalinos, a lo que respondió el mandatario sin darle vueltas.



“Lo está viendo la jefa de Gobierno con mucha responsabilidad y se están viendo las causas, y se va a informar, se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido, sin ocultar absolutamente nada. Además, hay una investigación judicial sobre esto. Se tiene que ver si fue falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, a un acto premeditado, en fin, se tiene que saber qué sucedió, qué originó el accidente”.



Además de defender a Sheinbaum, aprovechó el viaje: “Y sí, también quiero aprovechar, porque se alborotan los zopilotes, con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la ciudad y la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta. Entonces, quiero también aprovechar para expresarlo, porque como estamos ya en temporada electoral pues se aprovechan para descalificar, atacar”.



Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales la propuesta matrimonial que el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, Aldo Barrios González, le hizo a su ahora prometida Liz Pérez, para la cual rentó ¡un helicóptero!



Más allá del romance y el bonito detalle, el problema es que al funcionario le han llovido reclamos en los últimos días por supuestos malos manejos y por no hacer lo correspondiente para que se efectuaran los pagos decembrinos a los policías municipales y trabajadores de confianza del Ayuntamiento.



¡Ah! Eso sí, Barrios González dijo que el “detalle” le costó solo 15 mil pesitos que no hicieron mella en sus ingresos mensuales, porque adicionalmente lleva a cabo actividades como particular, las cuales, por cierto, también se tienen que declarar ¿o no?



Toda clase de comentarios ha levantado el dichoso sexenio que está viviendo la distribuidora de autos Grupo Continental, que encabeza Héctor Mena Abascal y que tiene su sede en el Estado de México. Y es que en estos cuatro años de administración morenista se ha hecho de al menos unos 13 contratos con distintas entidades, entre las que destacan Guanajuato, Chihuahua, Chiapas e Hidalgo.

A finales del 2022 el Aquarium de Veracruz cumplió 30 años de su apertura y echaron la casa por la ventana con una cena de gala. El evento se celebró en el Centro de Convenciones de Boca del Río, pero no todos fueron comentarios positivos.



Y es que el administrador del inmueble turístico Sergio Rodríguez Cortés fue el organizador de la “pachanga” de aniversario y puso la tarifa de 3 mil pesos por persona para quien gustara ir.



Unas quejas vinieron de parte de funcionarios del Gobierno de Veracruz que se vieron obligados a destinar parte de su aguinaldo en ese convivio. Y la otra fue que el menú estuvo bastante raquítico para lo que costó, ya que el platillo principal fue pollo con puré de papa.





Mientras una de las aspirantes a la candidatura morenista para la Presidencia de la República debe lidiar con una nueva tragedia en el Metro, otro se anotó un logro ante los ojos del presidente López Obrador. A detalle, el canciller Marcelo Ebrard logró hacer las gestiones correspondientes para que los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, aterrizaran en el AIFA, tal y como lo solicitó el jefe del Ejecutivo.