Los Portales

Hace un año, el presidente López Obrador mencionó por primera vez a la empresa estadounidense Vulcan Materials y su filial en Quintana Roo, Calica hoy Sac-Tun, en una conferencia mañanera y dijo que se buscaría un acuerdo con la empresa, situación que no se llevó a cabo. Ni el Presidente ni su gabinete quieren lograr un acuerdo.



Al contrario, el gobierno federal sigue golpeando a la empresa mediáticamente acusándola de estar en contra del Tren Maya, como lo hizo este fin de semana en redes sociales, incluso señalándola de tener vestigios mayas en sus terrenos, a pesar de que éstos son supervisados por el propio INAH desde hace varias décadas. Dicen los que saben que el tema salió en la visita de Biden a México.



***



Será esta semana cuando el Partido Verde, que lidera Pepe Couttolenc, defina si se sumará o no a la candidatura de Delfina Gómez para competir por Morena para la gubernatura del Estado de México. Si bien el Verde ha sido señalado de venderse al mejor postor en las elecciones locales y federales, en esta ocasión Couttolenc tiene la oportunidad de demostrar que podría ser distinto.



El trabajo que ha emprendido en el último año en todo el estado y las peticiones del electorado apuntan a un solo objetivo: es necesario romper con la inercia política que no ha dado resultados mejorando la vida de los mexiquenses en las últimas décadas. Lo que se juega en esta elección para el partido político que gane es la gobernabilidad del estado en los próximos seis años.



***



Y hablando de los Verdes, donde no saben qué va a pasar es en Coahuila, donde la propia secretaria general del partido en ese estado, y precandidata verde a la gubernatura, la ahora diputada con licencia Claudia Elvira Rodríguez, dice que todavía no hay nada seguro.



“En Coahuila hasta ahorita se tiene que el Verde va solo, digo no estamos cerrados, con Morena desconozco cómo vaya el proceso, lo que sí te puedo confirmar es que ya hubo pláticas y acercamiento con la dirigencia de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), con la cual no hay nada concreto tampoco”.



***



Como una derrota política para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es como se lee la liberación de ayer de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara presos por participar en protestas contra de la urbanización de áreas verdes protegidas de Huentitán.



El hecho se enmarca en la guerra del gobernador contra la universidad, que se ha extendido a cada evento donde participen jóvenes o donde huela a tantito de universidad involucrada.



La Cumbre de mandatarios de América del Norte concluyó con saldo blanco, pese a los enormes pendientes que trajeron en sus portafolios Joe Biden y Justin Trudeau, quienes dejaron los temas álgidos para Andrés Manuel López Obrador (energía, migración, fentanilo, cambio climático, cadenas de suministro, semiconductores), a negociarse en foros paralelos, que, nos anticipan, sí serán rudos. Las reuniones de estos días fueron para sentar agenda, establecer posiciones, tomarse la foto y aterrizar en el AIFA, como quería el anfitrión, quien, por cierto, prefirió asumir un papel de vocero latinoamericano en esta ocasión.