Los Portales

Y hablando de energía, la Suprema Corte, que ya encabeza la ministra Norma Piña, aplicó un fuerte revés al gobierno federal al ratificar la suspensión otorgada en septiembre pasado en contra de la política de gas natural que obliga a las empresas privadas a abastecerse de gas natural exclusivamente de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Lo que más llamó la atención de los analistas judiciales, es que la resolución fue votada por unanimidad de los ministros. Es decir, no hubo uno sólo que se alineara con la política energética de la 4T, incluidos quienes en Palacio Nacional consideran aliados.



***



Al grito de “¡nosotros votamos por Mara; no nos puede traicionar!”, integrantes de 19 sindicatos de taxistas de Quintana Roo, están tratando de hacer valer su voto corporativo y clientelar a favor de Morena y en contra de la autorización para que puedan dar servicio en el estado Uber, Didi y similares.



La gobernadora Mara Lezama se encuentra lidiando con muchos intereses, incluido el llamado a la violencia de los taxistas tradicionales que se han manifestado a favor de lastimar a los choferes de las aplicaciones y dañar sus unidades si se les concede finalmente permiso de operar, yendo en contra del principio de libre competencia en el servicio y que sean los usuarios quienes decidan cuál usar. Suenan tambores de guerra en los centros turísticos de la entidad.



***



Se cumple un año de la lamentable muerte del bebé Tadeo, quien fuera encontrando sin vida en un reclusorio poblano. El tema sirve a la organización Reinserta, que dirige Saskia Niño de Rivera, para recordarnos que existen 500 niños y niñas viviendo con sus padres en reclusorios del país y que han nacido más de 10 mil niñas y niños en prisión en México en la última década, por lo que urgen políticas públicas que salvaguarden la seguridad e integridad de las infancias en contacto con el sistema penitenciario.



Ninguna comisión de derechos humanos se ha sumado a la petición, incluida la CNDH, de Rosario Piedra Ibarra, cuyas prioridades andan más en defender al régimen que a este grupo vulnerable de la sociedad.



***



Es notable la detención de once peligrosos individuos, acusados atentar el mes pasado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. La fiscal Ernestina Godoy y el jefe de la policía Omar García Harfuch mostraron los avances de la investigación, aunque queda todavía por resolver el móvil del atentado y al autor intelectual del mismo, sin los cuales el caso seguiría quedando en la impunidad.



Nos cuentan que un tema llegó a ser molesto para la delegación mexicana que participó en la Cumbre de mandatarios de América del Norte. Casi no hubo momento en que los visitantes de Estados Unidos y Canadá no hablaran de energías limpias, autos eléctricos, cambio climático, cadenas de suministro sustentables, etcétera.



Lo machacón incomodó a la delegación mexicana, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por las constantes alusiones a nuestra narrativa en favor de gasolinas sucias, refinerías, deforestación de selvas y energías fósiles. La presión de nuestros socios comerciales llevó a priorizar los temas ecológicos en el comunicado final del acuerdo, pese a todo.