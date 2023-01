Los Portales

Al destacar los mil 525 kilómetros de vía férrea del proyecto insignia cuartotransformista, se espera que la iniciativa privada internacional se interese en el sureste mexicano y que finalmente pasen por alto la volatilidad con la que se aborda en México la relación con la nación que lo colonizó.



***



Parece que quienes ya resolvieron rencillas fueron el gobernador queretano Mauricio Kuri y el exgobernador Pancho Domínguez, pues muchos los vieron conversar amenamente en el informe del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el pasado fin de semana.



***



Desde hace meses se había señalado un evidente distanciamiento entre ambos panistas, que hasta tuvieron un altercado en un restaurante en la capital de la entidad. Ese último hecho, por ejemplo, ocasionó la salida de funcionarios cercanos a Domínguez Servién del gabinete de Kuri González.



***



Ayer comenzó a circular entre reporteros una nota sin autor, que dice que Banco Actinver debe pagar mil 100 millones de pesos al empresario Rafael Zaga Tawil por concepto de daños y perjuicios, derivado del cobro de adeudos de un fideicomiso constituido en 2017.



***



Ana Elena Yáñez Ibáñez, encargada de relación con accionistas de Actinver, informó a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores que las notas de prensa que circulan sobre una supuesta sentencia definitiva en su contra son imprecisas y están orientadas a confundir a la opinión pública.



***



“El 14 de diciembre de 2022 el juez 27 Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, de manera inverosímil, dictó sentencia condenatoria de primera instancia, la cual no está firme y su impugnación es sólida y está en trámite. Está suspendido cualquier acto de ejecución tanto de las medidas cautelares como de la sentencia mencionada”, dice Yáñez Ibáñez a la BMV. Lo único cierto es que sí confunden a la opinión pública y sería bueno que explicaran por qué es inverosímil lo que dice un juez.



***



Los que le redactaron las notas a Rafael Zaga Tawil y familia dicen que la institución financiera encabezada por Lorenza Martínez interpuso un amparo directo y obtuvo una suspensión, con la cual puede evitar que se embarguen los bienes o se utilicen medios establecidos en la ley para cobrar la cantidad demandada.



***



Martha Rodríguez Ortiz, maestra y asesora de tesis de Yazmín Esquivel, dice que no considera justo que la estén atacando y que va a pelear. Esto luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la corrió por el escándalo del plagio de tesis de la ministra. “¿Por qué me han dado tantos reconocimientos?”, dice altanera en entrevistas la “maestra de categoría”.



***



La UNAM explicó que la despide por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como por faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales. De la suerte de doña Yazmín todavía nada se sabe, al parecer la guillotina llegará nomás hasta su profesora. Por lo pronto, muchos se preguntan cuánto vale hoy un título de la llamada Máxima Casa de Estudios.