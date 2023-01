Los Portales

Llamó mucho la atención don Daniel Chávez ayer, pues fue a visitar al Presidente y dicen los enterados que no estaba y lo hicieron esperar. El dueño de Vidanta no quiso platicar con los reporteros de guardia, pues andaba corriendo para consultar algo con Andrés Manuel López Obrador, quien estaba en Chapultepec inaugurando un puente.



Nos cuentan que de inicio fue a apoyar a Claudia Sheinbaum en esta pequeña obra, pero más que eso, fue a felicitar en privado por sorpresa a su vocero, Jesús Ramírez, quien por cierto quería ir a festejar ayer su cumpleaños con los hoy personajes más poderosos de la política mexicana. Eso sí, discretamente, porque no quieren dar de qué hablar a sus opositores, pues hasta una comida en el Cardenal les parece insulto a sus críticos, luego de las críticas a los fifís y los golpes de pecho de austeridad.



Los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México decidieron subirse a la pelea que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y decidieron pedir su renuncia a pesar de legislar en otra entidad.



Lo anterior después de que la Fiscalía General de la República emitiera una opinión sobre la causa de muerte de Ariadna Fernanda similar a la de la Fiscalía capitalina. No obstante, según el ministerio público morelense, a ellos no les fue requerida formalmente ninguna información sobre los análisis que realizaron al encontrar el cuerpo de la joven. En esta historia todavía hay mucho que contar.



Que a la que no le está funcionando el control de crisis es a Yasmín Esquivel, pues cada día que pasa en silencio tratando de obtener olvido del plagio, más críticos exigen que dimita. Ayer fue el senador Germán Martínez quien presentó una solicitud de juicio político contra la ministra, ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.



"Está dañando el desempeño del Poder Judicial, el argumento central es que hay, como lo establece la Ley de Responsabilidades y la Constitución, hay un despacho anormal y un despacho tóxico de los asuntos que ella toca, por no tener las cartas credenciales para ocupar ese sillón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló el senador independiente. Por lo pronto, la UNAM parece que prefiere perder prestigio a enfrentarse con el Presidente por este asunto que pone en riesgo la reputación de la llamada Máxima Casa de Estudios.





Nos confían que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya tiene quien le ayude en Puebla para posicionarse como candidato a la presidencia de la República, se trata del diputado federal por el Partido Verde Ecologista, Juan Carlos Natale López, quien hasta creó el grupo Puebla con Marcelo sí, encargado de organizar asambleas a favor del canciller. Pero este grupo tiene otro reto además de promover al funcionario federal: competir contra toda la estructura que ya se había formado en favor de Claudia Sheinbaum por aquellas tierras, y que hasta había tapizado la capital con espectaculares con la ya conocida leyenda #EsClaudia.