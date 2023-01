Los Portales

Todos los días se registra un enfrentamiento o un bloqueo de taxistas en la zona hotelera de Cancún, por lo que los ciudadanos exigen ya a su mandataria, a través de redes sociales, poner en orden a los choferes que durante años han sido prácticamente incontrolables. Hay tanta impunidad, que incluso los taxistas pueden golpear a los choferes de Uber, agredir a los pasajeros, y no hacen nada por evitarlo las autoridades. Todo queda como si los taxistas tuvieran la razón, o como que alguien muy poderoso los apadrina.



La diputada federal de Morena Mónica Herrera Villavicencio es una persona peculiar o de plano es muy creyente de la pluralidad política.



Y es que la legisladora por el distrito de Martínez de la Torre suele usar mucho sus redes sociales para mostrar apoyo a sus cercanos.



Resulta que esta legisladora es afín al grupo político del dirigente nacional Mario Delgado, y de su homólogo veracruzano Jaime Humberto Pérez Bernabe, así como últimamente había respaldado el proyecto político de Sergio Gutiérrez Luna.



Pero ahora apareció en una publicación al lado del priista Héctor Yunes Landa, quien habla maravillas de la legisladora, la cual ya no se sabe quien es su “gallo” para el 2024, pues está con “melón y con sandía” dicen los que saben.



Que en sus días libres, el actual procurador de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, será el encargado de promover al canciller Marcelo Ebrard como el mejor perfil para ganar la encuesta de Morena, con la que se elegirá al futuro candidato para la Presidencia de la República. Por sorpresa lo anunció este fin de semana.



El también extitular de la UIF encabezará los trabajos de posicionamiento de Ebrard Casaubón en su natal Querétaro, esto en conjunto con el diputado local Juan José Jiménez, quien a su vez aspiraría en convertirse en el abanderado morenista para disputar la gubernatura del estado cuando Mauricio Kuri deje el encargo.



“Ah, lo del rector. Pues está bien que informe, nada más que no hay nada concreto, todo fue, como dirían los filósofos, ‘puro choro mareador’, porque no hay nada concreto”, le dice directamente desde su Palacio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al rector de la UNAM, Enrique Graue. “O sea, condenar el plagio, pues sí, todo mundo condena el plagio, todos, pero aquí es: a ver ¿hubo plagio? ¿no hubo plagio? ¿quién plagió a quién?”.



Choro mareador parece el que sale todos los días desde las oficinas de Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien siempre responde que situaciones atípicas se presentan en el Metro, cuando algún problema se presenta, y eso es muy a menudo durante su administración. Ayer, por ejemplo, más de 30 intoxicados en la estación Barranca del Muerto, por un cortocircuito. Casi al mismo tiempo soltaron a la señora que se le cayeron unas aspas de lavadora a las vías. Viviana Salgado pasó dos días en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, acusada de daños a vías de comunicación, delito que alcanza castigos desde 15 días hasta 30 años de prisión. Pero ya la dejaron en paz, porque no encontraron elementos para acusarla de sabotaje a la carrera política de la de Echegaray.









A la par de que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunciaba con bombo y platillo los resultados positivos obtenidos en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, como que “se rompieron todos los récords” en cuanto a la llegada de turistas al Caribe, desde Estados Unidos se emitía una alerta de seguridad para sus connacionales por la disputa que mantienen los taxistas con los conductores de aplicación en aquella entidad.