Los Portales

Como reveló El Sol de Zacatecas, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, Adolfo Marín Marín, parece habérsele acabado el tiempo al frente de esa dependencia, pues el gobernador David Monreal no tuvo reparo en decir públicamente que prepara un relevo en ese encargo, luego de que se revelara la cifra de homicidios perpetrados por el crimen organizado el año anterior, que se colocó en mil 428 casos.

***

Al mandatario morenista no le quedó más que reconocer que “los avances no se han visto reflejados” durante su gestión, pues aquella entidad está catalogada en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana como una de las más inseguras del país. Y todos los días notas rojas llenan planas de diarios de todo el país, con epicentro en la tierra de los Monreal.

***

Dicen los enterados que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga ya se sentían libres de culpa en algún lugar recóndito en donde todavía no los halla la justicia mexicana, pues consideraban que ya habían llegado a un arreglo con los altos mandos de Palacio Nacional. Sin embargo, esta semana se enteraron de que a pesar de que no anda despachando Alejandro Gertz, la persecución en su contra está más que vigente.

***

Esta semana le avisaron a ese matrimonio que vivía de las mieles de la fama y la fortuna en México, que un juez giró una nueva orden de aprehensión en contra de la conductora de televisión y su marido, por su presunta responsabilidad en la defraudación fiscal de 3.6 millones de pesos. El recurso fue girado a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). Y pues no, que las negociaciones y los favores que han pedido en este país para que los dejen de perseguir y no se tengan que ocultar para no pisar prisión, no han surtido efecto.

***

Y en temas de la alcaldía Miguel Hidalgo, muchos se preguntan qué fue del Fideicomiso Social que crearon empresarios, vecinos y autoridades en 1989. Y es que durante la administración del morenista Víctor Hugo Romo, nos recuerdan, el fideicomiso quedó presidido por Miguel Ángel Cheschitz Rocha, pero ambos se han negado a rendir cuentas argumentando que en 2022 lo registró a su nombre como donataria autorizada ante el SAT.

***

Cheschitz Rocha, quien fue colaborador del exalcalde morenista y sancionado en más de una ocasión en administraciones anteriores a la de Romo, tras dejar su último cargo público, sigue fungiendo como único administrador del fideicomiso. Lo cierto es que, a falta de transparencia, nadie sabe el destino de los 12 millones del instrumento ya que, ante el SAT, los reportes del mismo como donataria autorizada se han presentado de forma intermitente o incompleta.

***

Ayer estuvieron muy movidos en Palacio Nacional los gobernadores de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón; Veracruz, Cuitláhuac García, y de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos. Dicen las malas lenguas que los regañaron, y por las caras con las que salieron, podría confirmarse el jalón de orejas que les dio el Presidente de México. Que hay muchas obras pendientes y no están logrando pasarle las medallitas al mandatario.

***

También estuvieron en Palacio los titulares de Economía, Raquel Buenrostro; CFE, Manuel Bartlett, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien por salir corriendo y esquivar a los reporteros que querían saber el motivo de la reunión, salió apresuradamente en dirección contraria de los comunicadores y casi lo atropellan.

***

Las Fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan arrancarán la próxima semana y se augura una buena derrama económica basada en la llegada de visitantes.

En esta ocasión además de las tradicionales mañanitas y el paseo a la Virgen, la cabalgata y los toros hay una mayor oferta de hospedaje.

***

Lo que muy poquitos saben es que ha trascendido que uno de los nuevos hoteles es propiedad de Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

El funcionario federal se vino a invertir a la Perla del Papaloapan y tal parece que no pierde el tiempo, ya que de no obtener la candidatura de Morena a la gubernatura de Guanajuato todo indica que se quedará en su rol de empresario en materia turística.

---------------

Parece que al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, MARTÍ BATRES, no le gusta quedarse fuera de la lista de posibles candidatos morenistas para suceder a Claudia Sheinbaum, por eso decidió también tener sus propios “Marticitos”, en alusión a los famosos muñecos “Amlitos” prohibidos ya por el Tribunal Electoral. El problema es que, por más reflectores que intente atraer Batres Guadarrama, parece no contar con los afectos de la jefa de Gobierno; quien en cada evento que puede aprovecha para placear a su gallo favorito, el secretario de Seguridad capitalina Omar García Harfuch.