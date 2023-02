Los Portales

A la lista de los estados más inseguros y con el peor índice de homicidios se sumó Colima, gobernado por Indira Vizcaíno, pues durante su primer año de gestión se cometieron 738 asesinatos, la cifra más elevada en la entidad desde 2015, según datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



***



Por si eso no fuera suficiente, el crimen ha ganado terreno cometiendo otros delitos como la extorsión y trata de personas, sin contar que se han dado casos tan graves como el ataque que derivó en la muerte de la titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía de Colima, Martha Esther Rodríguez.



***



Mucho ruido generó ayer desde Nueva York el testimonio del contable de Mario Pineda Villa, el mismísimo Israel Ávila, quien aseguró que registró en sus libros de contabilidad en Excel más de 10 millones de dólares en pagos a Genaro García Luna a cambio de protección e información del gobierno y su seguridad.



***



Mario Pineda Villa es hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, relacionados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Conocido como el MP, estaba vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva y fue asesinado en Morelos en 2009, al menos de 17 balazos.



***



Resulta que el contable de este personaje también conocido como El Gordo Malo testificó que él pagaba por la protección. Según los reportes de los enviados, el narcocontable indicó que el mayor pago que registró a nombre de García Luna fue de cinco millones de dólares, pero que también recuerda sobornos de tres millones, un millón y de casi dos millones de dólares.



***



Nuestro colega Arturo Ángel compartió una bomba desde Brooklyn: “Esto también es importante. Este señor, Israel Ávila, confirma lo mismo que dijo El Grande: el operativo para detener a El Rey Zambada fue una acción conjunta entre policías reales... e integrantes de los Beltrán Leyva disfrazados de policías (...) De hecho el operativo fue diseñado y coordinado por los hermanos Pineda Villa (El MP y El Borrado) y El Grande. Y también confirma que tras la detención los policías (no dijo si de CDMX o federales) querían cambiar a El Rey Zambada por otro! Justo como lo dijo El Grande”.



***



Ahora viene la parte que puso en alerta a las redacciones de todo México, una declaración que recoge Arturo Ángel y que pocos medios mexicanos retomaron a botepronto: “Para impedirlo los Beltrán Leyva le ordenaron a Israel contactar a UN PERIODISTA que trabajaba con el Cártel y filtrarle la noticia y foto de El Rey. Y que este a su vez le pasara la info a otros periodistas.Y sí. Israel contactó al periodista…”.



***



“Y ya se imaginarán. Ustedes cómo los que estábamos en la sala casi queriendo gritar. ¿QUIÉN ES EL PERIODISTAAAA? ¡¡FISCAL PREGUNTA EL NOMBRE DEL PERIODISTA!! Pero no le preguntó. Así que lo que nos queda es suponer quién pudo ser... ¿Recuerdan quién informó primero?”. Bueno, imaginamos que esta mañana en su conferencia desde Palacio Nacional estará resuelto el misterio. Lo cierto es que el juicio de García Luna sí comienza a arrojar información fresca y comprometedora, más allá de lo que nos han querido hacer creer sus abogados con la narrativa de que puros narcos sin evidencias están culpándolo.

****

Dicen los que saben que la nueva magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ha sido selectiva con los abogados y Colegios de Abogados con los que se ha reunido desde que asumió el cargo, en diciembre pasado.



Los que saben señalan que algunos abogados han sido ignorados por la magistrada cuando le han solicitado audiencia para tratar diferentes temas relacionados con la impartición de justicia.



Algunos de ellos incluso fueron cancelados varias veces, pese a que ya tenían establecido un día y horario de audiencia.



***



Los pretextos señalados por la propia magistrada para no recibirlos, según los que conocen del tema, son que no le dará tiempo de cubrir todas las citas, debe ir a alguna actividad pública o tiene que atender situaciones personales.



La molestia de algunos abogados se debe a que la presidenta del Poder Judicial ha rechazado los encuentros con ellos, pero sí se presenta a eventos para hacerle compañía al Gobernador mientras en los juzgados, de acuerdo con los que conocen del tema, se siguen cometiendo irregularidades.



Comentan que los abogados que han sido rechazados son aquellos que se han quejado de la poca impartición de justicia, de los nulos cambios en la situación de los juzgados y del ahora nuevo costo que tendrán las copias certificadas, hecho que, mencionan, representa un daño considerable para la economía de los justiciables.



Aseguran que esperan que en algún momento la magistrada tenga a bien recibirlos en su oficina, pues de lo contrario consideran que de nada sirve que el discurso sea que se busca lograr un cambio real al interior del Poder Judicial cuando su titular no atiende a quienes buscan la defensa de los veracruzanos.





****



Ante el revuelo que ha causado el llamado



Plan B, el secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, señaló que los trabajadores del Instituto Nacional Electoral deben estar tranquilos, pues los únicos que estarían por perder su trabajo son los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que terminan su periodo próximamente. El encargado de la política interior trató de enviar un mensaje

de certeza a los miles de profesionistas que integran ese organismo al asegurar que la reforma busca detener los supuestos

excesos que por años han afectado las finanzas del árbitro electoral como los sueldos excesivos, las adquisiciones irregulares y el presunto uso indebido de los recursos.