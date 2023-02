Los Portales

“De hecho, si ustedes recuerdan, en el caso de un secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que lamentablemente perdió la vida, de inmediato hicimos un primer acercamiento con las víctimas, encontramos que había elementos, y de inmediato se pidió la separación del cargo. En este momento estamos justamente en eso, para poder hablar con la persona, preguntarle a la Fiscalía y tomar una decisión justa. Siempre hay que tomar una decisión justa”, respondió Sheinbaum cuando le preguntaron si mantendrá en el cargo a Vargas Solano.



***



Hablando de temas de la capital y las corcholatas, que Lorena Morales, quien fuera directora de Ejecutiva de Prensa en el gobierno de Sheinbaum, renunció hace unos días a su encargo, básicamente hacer relaciones públicas con los columnistas y líderes de opinión de los medios mexicanos. Nos dicen que no aguantó los malos tratos de la Directora General de Comunicación, Doña Paulina Silva. Que mejor agarró sus cosas y se fue. Que su despedida no fue muy bien tomada por la Jefa, porque se enteró por redes que ya no estaba.



***



Con el reinicio de las actividades parlamentarias, se espera que en el Senado de la República avancen ahora sí los más de 100 nombramientos que están pendientes para completar los plenos de organismos autónomos como el Inai, donde hay dos lugares; el Inegi, que tiene un lugar; la Cofece que tiene tres, y el Ifetel, donde hay dos espacios.



***



Por si eso no fuera suficiente, en el Poder Judicial hay varias decenas de vacantes, así como en Pemex, la Fiscalía General de la República, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, por mencionar algunas instituciones que desde hace tiempo operan incompletas.



***



Nos cuentan que el Director General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Jorge Lee Galindo, recibió la solicitud de registro del Concilio Islámico Mexicano para constituirse como asociación religiosa.



***



Que indican como domicilio la Avenida de las Granjas número 194, Colonia Un Hogar para cada Trabajador, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. "Fomentar, promover, difundir, organizar y desarrollar de manera integral el estudio de la religión del islam", es el objetivo de esta asociación. Su representante se presentó como Abdelilah Louahabi y el ministro de culto se llama Mohamed Mohamed Mansour Abdelfattah.



***



Dicen los que saben que Don Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, ya anda haciendo maletas, mientras algunos lo ponen como candidato de la oposición sin que él lo sepa, tal como se la aplicaron al ingeniero Cárdenas. Que se va de consultor, de preferencia y como prioridad, al extranjero. Que incluso su actual vocero, Rubén El Negro Álvarez, es parte del equipo y la estrategia.



Menudo problema se le viene encima una vez más a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, luego de que se ventiló ayer una denuncia contra su Consejero Jurídico, Néstor Vargas Solano, por presunto abuso sexual, misma que se encuentra ya en las manos de la Fiscal Ernestina Godoy bajo la carpeta FDS/1880/11-2022. La última vez que se presentó un caso similar en su administración, la también aspirante presidencial procedió a separar inmediatamente al implicado del cargo, pero parece que ahora ha cambiado de opinión.