Los Portales

Lo que llama muchísimo la atención es que Rosario Robles haya salido a encarar a López Obrador después de estar en la cárcel casi como una presa política durante el mandato del que se supondría sería aliado del movimiento. Como dicen en las calles: “Rosario se fue recio contra AMLO”. Lo que muchos mencionan es que algunos de los amigos del mandatario, examigos y exiliados, cercanos y no tanto, deberían tener el valor de esa mujer para hacerle entender que parece cegado por el poder y las que sean sus ambiciones.



***



El inicio de año en Baja California, de Marina del Pilar, resultó tener cifras muy complicadas en materia de homicidios, pues se registraron más de 200 casos tan solo el primer mes de este 2023. El municipio con más muertes de este tipo fue Tijuana, de Montserrat Caballero, con hasta 155; lo que representa un incremento de casi 10 por ciento respecto de las registradas en el mismo periodo del año pasado. ¡Ah! Pero eso sí, la alcaldesa recientemente se quejó de los operativos militares en aquella zona, porque le generan gastos y “ni las gracias dan cuando se van”.



***



En medio de tanto caos informativo en la capital, ayer le compartimos que al interior del Gobierno de la Ciudad de México nos informaron que Lorena Morales renunció a seguir trabajando en las relaciones públicas con columnistas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbam, por supuestos malos tratos. Una vez que se hizo público el asunto, desde la oficina de la directora general de Comunicación, Paulina Silva, nos dicen que quieren corregir nuestra versión.



***



“Solo hacerle la precisión, aquí no hay malos tratos, con Lorena Morales llevábamos trabajando cuatro años, hasta que finalmente tomé la decisión de ascenderla cuando a mi me ascendieron, esto en reconocimiento a su trabajo. En efecto ella tomó la decisión de irse no por malos tratos sino por la carga de trabajo y porque hubo llamadas de atención debido a errores que ella misma aceptó haber cometido”, es la explicación directa de Paulina Silva, su jefa.



***



En Querétaro, de Mauricio Kuri, existen al menos 100 carpetas de investigación iniciadas en 2022 por el delito de violencia digital. De ese total, tan solo 10 se han judicializado y únicamente tres de ellas han derivado en una sentencia para los agresores.



***



De acuerdo con las organizaciones civiles que dan seguimiento al tema, en aquella entidad es urgente la coordinación entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad y la Policía Cibernética para atender el asunto. Ésta última corporación, señalan, conformada por un equipo que no rebasa los cinco elementos que deben atender los múltiples casos que sufren mujeres principalmente entre los 12 y 19 años.



***



Nos hacen ver que Seaborn Networks tiene mucho interés en entrar a México por la puerta de los grandes contratos. La empresa está especializada en la operación de cables submarinos de fibra óptica que conenctan algunas ciudades de la costa este de Estados Unidos con algunas ciudades de Brasil, Chile y Argentina.



***



Nos aseguran que los de Seaborn se han acercado con los de la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett, para ver oportunidades de negocios en la conexión de infraestructura de gasoductos e instalaciones estratégicas. Pero dicen los que saben que llegan tarde, pues a distancia se nota que México nunca ha estado en su lista de prioridades de negocios. Aunque, quién sabe, en una de esas fue la gente de Bartlett la que los invitó a explorar oportunidades.

***

Los que aparecieron en la agrupación “Con Marcelo Sí” fueron dos exsecretarios del gobierno estatal que salieron por la puerta de atrás de la administración morenista.

Y es que en la rueda de prensa celebrada en el puerto aparecieron, entre los que se autonombraron “Marcelistas” los extitulares de Turismo Xóchitl Arbesú Lago y de Agricultura Eduardo Cadena Cerón.

Ambos buscan refugiarse en el proyecto del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, intentando volver a engancharse en otra nómina burocrática o tal vez aspirar a un cargo de elección popular por Minatitlán y Martínez de la Torre, respectivamente, nos cuentan.









***



“Es inaceptable tu cuestionamiento a uno de los políticos más respetados en México, en América Latina y en el mundo entero. Los que conocemos a Cuauhtémoc Cárdenas sabemos que no seguirá en el Mexicolectivo no por tus razones, sino por las suyas. No por lo que dijiste sino por lo que él creyó que era lo más conveniente. Ahora te desdices bajo el argumento de que no estabas bien informado, pero, incluso, si él decidiera participar en cualquier movimiento ajeno a tus ideas, no es motivo suficiente para tu ingratitud y dureza”, le dijo ROSARIO ROBLES ayer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de una columna que escribió en el portal Opinión 51 y que, nos aseguran, generó muchísimo ruido en Palacio.