Los Portales

Que está en el módulo B, nivel B, es uno de los internos más tranquilos a diferencia de su papá. Es en la prisión de máxima seguridad del Altiplano. Las autoridades consideraron tenerlo en este lugar para que no se salga por un túnel como El Chapo. Ovidio Guzmán, alias El Ratón, tiene como compañero de celda al Marro, el líder del cártel de Santar Rosa de Lima. Y que no pueden hablarse, pues ocho celdas los separan. Y si gritan, los callan.



Que el hijo del más buscado durante años es muy tranquilo, que le hace honor a su apodo, pues los guardias lo ven como un ratoncito. Les llama la atención que llegó con manicure y pedicure perfecto, pero lo que más asombro les causó fue una gran cicatriz en el vientre, provocada por un by pass, porque según el detenido, tiene problemas de tiroides y antes de ser atrapado en Sinaloa, fue intervenido quirúrgicamente. Que llama mucho la atención de las autoridades penitenciarias que a pesar de la calma de este personaje, en casas alrededor de la cárcel, se halla la leyenda como grafitti con aerosol: “JGL”. Esas son las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, el papá del ratoncito. ¿Cuál será el mensaje?



El director general de la Fundación Telmex y Telcel, Arturo Elías Ayub, y el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, inauguraron la exposición Rincones Infinitos, una serie de fotografías que estará abierta al público por los próximos tres meses. Nos confirman que la muestra artística forma parte de una serie de actividades que se impulsarán desde aquella demarcación capitalina para impulsar las actividades culturales en esa zona de la Ciudad de México.



Dicen los más optimistas que el panorama del sector industrial pinta bien para el país, pues se aproxima la elección para suceder a José Antonio Centeno de la presidencia de la Canacintra para el período 2023-2024, lo que sin duda es una buena noticia para el sector, pues el cambio de dirigencia ayudaría a cesar el caos al interior del organismo.



Sobre esto, hay que resaltar que los candidatos en la terna se ven muy prometedores. Para muchos, la carta más fuerte es María de Lourdes Medina Ortega, quien se ha dado a la tarea de visitar a industriales de diversos estados para conocer sus necesidades y presentarles sus propuestas de trabajo. Y es que, aunque tomar las riendas de la cúpula empresarial es una tarea complicada, la empresaria mexiquense, con más de 40 años de experiencia, se dice segura de tener la capacidad, el talento y la pasión que se requiere para encabezar un proyecto que dé rumbo a la industria.



Lo que antes lucía verde en la antigua Glorieta de la Palma de Paseo de la Reforma ahora se ha convertido en un seco espécimen de ahuehuete con pocas probabilidades de reverdecer, como lo hacía en junio de 2022 cuando fue colocado, por lo que la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, tendrá que dar una explicación sobre el aspecto del ejemplar. Aunque la funcionaria capitalina ha dado a conocer una inversión reciente de mil millones de pesos para crear 34 humedales en el Bosque de Chapultepec, parece que ha

olvidado por completo uno de los sitios más emblemáticos de la capital, que se ha limitado a permanecer amurallado, como tapando

la desgracia¿Qué explicación soltará Claudia Sheinbaum? ¿Que es un sabotaje?