Los Portales

Se notaron las ausencias en el evento de cierre de precampaña de Alejandra del Moral en el Estado de México, aunque la priísta es abanderada de la alianza “Va por México”, faltaron de hacer acto de presencia los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano respectivamente. En cambio hubo varios representantes de esos partidos, como los diputados Santiago Creel y Enrique Vargas, y priistas como Rubén Moreira, Beatriz Paredes y Miguel Ángel Osorio Chong. Es decir, que los pesados ahí estaban.



***



La visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador de este domingo a las instalaciones del World Trade Center de Boca del Río para reunirse con la estructura de los Servidores de la Nación también fue para que la base guinda le solicitara que el partido Morena no se equivoque con la elección de candidatos de todos los puestos de elección popular en 2024.



***



Afuera del recinto, morenistas le pidieron al mandatario federal que evite a toda costa a priistas “colarse” en las próximas postulaciones porque ya son muchos y están metidos de lleno en este partido en Veracruz. Al menos eso dicen los que saben. ¿Será?



***



Que en Oaxaca impera la ley de la selva, donde aquél que tiene el poder lo ejerce de manera autoritaria, en la mayoría de los casos para provecho personal, tal es el caso del agente municipal en La Ventosa, José Vera Cartas, quien de manera por demás prepotente inició en días pasados un hostigamiento hacia empresas generadoras de electricidad, sin que ninguna autoridad superior le marque el alto.



***



Mediante la violencia y el uso indebido de la fuerza pública, el pasado viernes ordenó a policías irrumpir a balazos en las instalaciones de un parque eólico ubicado en La Ventosa, en el municipio de Juchitán, lo que provocó la zozobra de técnicos, empleados y personal de mantenimiento, quienes fueron desalojados.



***



Todo, nos cuentan, porque pretende obtener de las empresas generadoras de electricidad recursos que exceden los convenios establecidos con la comunidad. Así sin más. Para captar más dinero, Vera Cartas opta por la ilegalidad, el acoso, el amedrentamiento. ¿Estará enterado de todas estas tropelías el gobernador Salomón Jara? ¿Cómo busca fomentar inversiones en su estado, protegiendo a autoridades que extorsionan?



***



Que es un hecho que mañana martes quedará fuera de la bancada panista del Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roherich, ex coordinador de este grupo parlamentario, acusado de un fraude inmobiliario por más de 200 millones de pesos. Ante la negativa morenista de otorgarle licencia, mañana que cumpla su quinta falta seguida será cesado, por lo que asumirá su curul su suplente Federico Chávez.



***



Lo que nos dicen es que a más tardar el miércoles la bancada tendrá ya que definir a nuevo coordinador parlamentario y que, además, sería quien asuma la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que le corresponde a este instituto político en el segundo año legislativo, para lo cual el PAN en la Ciudad de México, que dirige Andrés Atayde, ha surcido fino, porque las diferencias entre tres diferentes grupos de PAN capitalino ha hecho difícil el acuerdo. A esta hora del lunes todavía no hay humo blanco…



***



Cuentan que el líder del PES, HUGO ERIC FLORES, está más que puesto para apoyar las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum. Es más, aseguran que el también pastor religioso está tratando de amarrar apoyos de la iglesia para impulsar a la jefa de Gobierno rumbo al 2024, por lo cual está pidiendo citas con varios líderes eclesiásticos para convencerlos de los beneficios de tener una primera mujer presidenta de México.