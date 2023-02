Los Portales

La reunión que sostuvo el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Maribel Ramírez Topete, causó un sismo al interior del partido que en el estado dirige Sergio Gil Rullán.



***



Y es que las fotos que ambos compartieron en sus redes sociales están precedidas del caso de violencia política de género, en el que está involucrado el funcionario estatal y la otra legisladora de MC y en el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de remitir al Órgano Público Local Electoral (OPLE) para ser revisado otra vez.



***



La publicación dice que se acordó procurar una agenda que garantice la pensión alimenticia de las mujeres veracruzanas, sin distingo y conforme a derecho, para abastecerles de seguridad a ellas y a sus hijas e hijos.



Al parecer todo fue de manera cordial y queda la percepción que en el partido naranja hay posturas distintas entre sus parlamentarias, pues una apuesta al diálogo y la otra a la confrontación.



***



Las Cámaras de Comercio de Tamaulipas hicieron llegar un escrito al gobernador Américo Villarreal por los cobros excesivos y multas de uso de suelo de las que están siendo objeto los comerciantes del municipio de Matamoros, que gobierna Mario López Hernández. Los industriales pidieron al mandatario morenista su intervención para que los procesos de regularización y verificación se lleven a cabo de forma ordenada y apegada a la ley pues, acusan, el Ayuntamiento les ha pedido cantidades millonarias que casi siempre son recaudadas en efectivo y sin factura, lo que han calificado como una especie de extorsión.



***



A propósito, ojo con la reforma judicial que se discute en el Congreso de Tamaulipas, que busca separar la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia local de la del Consejo de la Judicatura, lo que representa un retroceso en términos de independencia judicial, alertan diversas organizaciones de la sociedad civil, como México Evalúa, de Edna Jaimes.



***



Uno de los problemas detectados en la iniciativa es que no plantea la distribución de las atribuciones del actual presidente entre ambas presidencias, sino que prevé que ambas tengan todas las atribuciones, lo cual probablemente generaría conflictos importantes entre quienes lleguen a encabezar estas dos instituciones, lo que acabaría debilitando al Poder Judicial.



***



Nos dicen los abogados que ese intento estatal es un laboratorio de lo que la Presidencia de la República buscaría proponer para el Poder Judicial a nivel nacional, lo cual sería lesivo, nacionalmente. Pero ya saben que allá en su Palacio todo se interpretará como un ataque de los conservadores, por aquello de que no escuchan.



***



Que se viene un jaloneo más dentro del Congreso de la Ciudad de México, a propósito de la solicitud enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para ratificar a Mariana Boy, como procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, ya que envió una carta pidiendo el procedimiento y no una terna a la que estaba obligada por ley.



***



La terna puede incluir a Boy y planchar con su bancada morenista la ratificación a que tiene derecho, pero al mandar la carta se saltó las formas, convirtiendo al Congreso capitalino en una mera Oficialía de Partes de nombramientos que deben ser discutidos por el Poder Legislativo local. Es decir, que no son iguales y que no les vengan con que la ley es la ley…



***



“Bueno, es el Día del Amor y la Amistad, entonces, voy a ser cuidadoso en la respuesta. La exembajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diría yo”, es en resumen el mensaje que le mandó ayer Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, a Martha Bárcena, la ex embajadora de México en Washington. La discusión arrancó en medios, la diplomática le respondió con sus medios amigos que puro respeto y gratitud a López Obrador.



***



El rector de la UNAM, ENRIQUE GRAUE, lo volvió a hacer: emitió ante medios de comunicación declaraciones sobre un supuesto plagio en el caso de Yasmín Esquivel Mossa en pleno proceso de investigación, por lo que, una vez más, violó el debido proceso, la presunción de inocencia y hasta la protección de datos personales. Del otro lado, la ministra ha preferido no otorgar entrevistas y dejar que los documentos que envió al Comité Universitario de Ética, como parte de su defensa, hablen por sí solos.