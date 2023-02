Los Portales

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México planchó desde ayer en la tarde todo para que hoy sea ratificada Mariana Boy al frente de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, tal y como ha pedido la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante las protestas de la oposición que asegura que se debió evaluar una terna de candidatos y no sólo obedecer un memorándum de la funcionaria capitalina, por muy corcholata que sea. No se cuidan las formas, dicen en Donceles.



***



Que hoy el Senado de la República, con el patrocinio del senador Ricardo Monreal, emitirá un punto de acuerdo para defender a la industria mexicana, ante la pretensión de senadores de Estados Unidos de reimponer la medida proteccionista 232 al acero mexicano, pese a que la participación de mercado de las exportaciones mexicanas de acero en EU representó solamente 3.3 por ciento de su consumo doméstico.



***



La Canacero, que encabeza David Gutiérrez Muguerza, dice que colaborará con las autoridades para evitar estas amenazas y a los 13 senadores de Estados Unidos les dice que lo mejor sería trabajar para equilibrar el mercado y fortalecer nuestras cadenas de valor, en vez de levantar muros. “El verdadero reto de la industria americana está del otro lado del Pacífico, no al sur del río Bravo”.



***



Falta poco para que inicie marzo y la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (AIEJA) de Miguel Ángel Ochoa Sánchez, celebre uno de los eventos más esperados para el sector casinero, se trata de la III Convención Internacional del Juego con Apuesta que tendrá como sede la Ciudad de México.



***



De acuerdo con el programa, las conferencias magistrales, mesas redondas y espacios de networking girarán en torno a temas como la regulación del juego en línea en los mercados latinoamericanos, un sector que en México genera 10 mil empleos directos y hasta 24 mil indirectos.



***



Además, se abordarán los retos en materia de innovación tecnológica del juego, como el metaverso y el futuro de los tragamonedas. Sin duda, una importante reunión de especialistas del sector, autoridades, permisionarios y operadores de esta industria, que con sus 390 salas físicas en 29 entidades, genera cerca de 50 mil empleos directos y 120 mil indirectos, así como más de cinco mil millones de pesos anuales en impuestos federales, sector que es regulado por la misma Segob, de Adán Augusto López.



En Puebla decidieron saltarse las reglas electorales y empezar ya con la promoción de quienes aspiran a contender por la gubernatura en el 2024. Lo curioso del asunto es que los únicos espectaculares y bardas que hay por el momento son de los morenistas que buscarán suceder a SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES, hablamos por supuesto del coordinador de los diputados cuartotransformistas, Ignacio Mier, y de su primo, el líder de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta. Parece que todo puede quedar en familia.