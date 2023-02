Los Portales

Aunque la autoridad municipal lo niega, la mayoría de los prestadores de servicios están en desacuerdo con el cambio de la fecha del Carnaval de Veracruz por segundo año consecutivo.



Y es que se mueve una tradición que tiene que ver con un tema religioso, por lo que la gente en general y sobre todo el turismo espera la festividad.



***



El sentir es que febrero es normalmente un mes malo y la llamada Fiesta del Rey Momo sí reactivaba a todos, más aún a los empresarios del ramo hotelero, que llegaban a tener ocupaciones por arriba del 80 por ciento.



Además de que la primera experiencia no tuvo los resultados esperados porque el visitante ya conoce que el Carnaval es en febrero y no en verano, por lo que seguramente en 2023 el turismo potencial fue captado por Campeche en el sureste o Mazatlán en el norte.



***



Los diputados del Congreso mexiquense aprobaron recientemente unas modificaciones al Código Penal para castigar a las bandas del crimen que, como en otras entidades, buscan controlar el precio de diversos productos; en el caso de esa entidad, se habían detectado esas prácticas en el sector de la construcción.



***



Específicamente, en los ajustes al ar-

tículo 199 Bis del Subtítulo Tercero en el Capítulo I de Delitos Contra la Economía, se estableció una pena de hasta 10 años de prisión a quien, por medio de la violencia, obligue a una persona o empresa a comprar o vender productos a otra persona o compañía determinada; la sanción, por supuesto, se extiende para quienes traten de imponer precios de algún insumo en una región.



***



Así como la ciudadanía se puso exigente con el gobierno de Quintana Roo, de Mara Lezama, para poner en orden a los taxistas, en Querétaro los usuarios piden hacer lo propio al gobierno de Mauricio Kuri. Esto luego de ver los videos que circularon en redes en los que choferes de taxi golpearon a un conductor de aplicación este mismo fin de semana; por ello, urgieron al titular de la Agencia de Movilidad local, Gerardo Cuanalo, a meter en cintura a los choferes y cancelar las concesiones de los que incurran en prácticas de violencia.



***



Por más que el líder del Partido Verde en el Estado de México, Pepe Couttolenc, quiere que la maestra Delfina Gómez abandere sus propuestas, la candidata por Morena no tiene intención alguna de hacerlo, como tampoco su operador político Horacio Duarte.



***



Couttolenc ha querido imponer la agenda de inseguridad, transporte público con más Metro, y la basura que arroja la Ciudad de México, sin embargo no lo ha conseguido. Y aunque pretende hacer una campaña paralela a la gubernatura para apoyar a Gómez, todos saben que detrás de esa intención lo que hay de fondo es la candidatura al Senado para el 2024. Ese fue el precio que, dicen los que saben, le puso a su apoyo.



***





Otra vez, Seguridad Alimentaria Mexicana destacó por las irregularidades detectadas en la Fiscalización a la Cuenta Pública 2021 que hizo la Auditoría Superior de la Federación, de DAVID COLMENARES. El ejercicio comprende todavía al periodo en que Ignacio Ovalle encabezaba el organismo, sin embargo, en los pasillos de Segalmex aseguran que su sustituto, Leonel Cota, quiere ya tirar la toalla porque las finanzas no parecen haber mejorado y, por el contrario, el presunto daño al erario supera ya los 15 mil millones de pesos.