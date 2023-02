Los Portales

Ayer nuestro compañero Rafael Ramírez le preguntó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre su opinión acerca de que a Lorenzo Córdova lo tenga que reemplazar una mujer en el INE. Como que le costó trabajo responder: “Sí, las mujeres suelen ser más honestas, más responsables, más justas que los hombres. Es muy difícil. Por ejemplo, son pocas… Bueno, no lo voy a decir, pero son una garantía las mujeres”.



***



Le preguntó sobre su apoyo a Carla Humphrey, quien alzó la mano. Y el mandatario dijo: “Eso no me corresponde a mí, eso lo tienen que decidir en el Congreso y luego creo que el consejo del INE. Lo que sí es que me consta que las mujeres son muy responsables y son honestas”.



***



Rafael Ramírez le dijo que se ha mencionado que ha quitado recursos para las mujeres en su gobierno, para destinarlo a sus obras faraónicas. “No es cierto eso, es parte de la misma campaña de desinformación y de calumnias. Al contrario, nada más para que se tenga una idea, este año, como nunca en la historia, se están destinando 600 mil millones de pesos a programas de bienestar para 25 millones de hogares y la mayoría de eso va a mujeres”.



***



Lo cuestionó sobre el AIFA y su lento despegue. “Sí, sí, porque ha habido muchos obstáculos. Bueno, desde la construcción llovieron los amparos de estos que vienen el domingo a protestar, de Claudio X. González y de Cossío, y de todos estos, pero, aun así, como se hizo bien y en poco tiempo, se inauguró el 21 de marzo del año pasado, pues tenemos mucho tiempo para que se vaya consolidando”.



***



Insistió en preguntar sobre otras investigaciones de este medio, como la delincuencia alrededor del Transístmico. “Pues es que esas vías estaban abandonadas. Es muy interesante que se sepa que con el modelo neoliberal o neoporfirista todo se privatizó, acabaron los ferrocarriles de pasajeros estos que van a venir el domingo, que aplaudieron esas políticas entreguistas. Bueno, pero el sureste no les importaba ni siquiera para robar, no volteaban a ver al sureste ni para robar”.



***



Bueno, nada es su culpa, ninguna explicación o aceptación de lo que registra la prensa con hechos. Incluso, lo que en este diario hemos comprobado, que no hay inversiones en esa vía. “Porque no hemos lanzado las licitaciones, estamos por lanzarlas, para la ocupación de los 10 parques industriales, que es en lo que estamos trabajando. Yo voy a ir, fíjense, voy posiblemente el 17 a Coatzacoalcos. Voy el 19 con legisladores de Estados Unidos al trans-ístmico, vienen diputados y senadores. Luego, el 20 voy a Chiapas, voy a la zona”. Puro bla, bla, y más bla.



***



Qué lío traerán Fernando Macotela Vargas, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y Paco Ignacio Taibo II, el encargado del Fondo de Cultura Económica, que para este 2023 la editorial ha decidido no presentarse en el recinto del Centro Histórico en su edición 44, debido al alto precio para los stands de exhibición.



***



Según Taibo II, la cuota de 11 mil 250 pesos por metro cuadrado que debería pagar para presentarse en una de las ferias más importantes del país, no coincide con su lógica de “libros baratos”, por lo que mejor llevará a cabo su propia venta de libros ¡en el Palacio Postal!



***



Según los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, uno de los poquísimos gobernantes que tuvo una buena evaluación fue el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien tuvo observaciones en el ejercicio de los recursos por menos de 100 mil pesos. En contraste con lo ocurrido con el hoy titular de Gobernación, la Auditoría Superior de la Federación detectó en otras entidades anomalías que rebasan los 13 mil millones de pesos, cómo es el caso de Michoacán, seguida de Puebla, Coahuila y Durango.