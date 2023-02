Los Portales

Ya que la reforma con la que se pretendía desmantelar completamente al INE no alcanzó a ver la luz, en la llamada Cuarta transformación están decididos a hacerse del organismo para dinamitarlo desde adentro. Resulta que en Palacio Nacional impulsan a Bertha Alcalde Luján para la presidencia del instituto; en efecto, la hermana de la secretaria del Trabajo e ¡hija de la presidenta nacional del Consejo Nacional de Morena!



***



Hablando del INE, la afluencia lograda en la marcha de este domingo no gustó mucho en Palacio Nacional, donde es prioritario mantener la capital del país bajo el mando de un gobierno morenista. De ahí que, nos comentan, se alista una contramarcha convocada por la llamada cuarta transformación para mostrar músculo en la metrópoli; aunque el convocante del pasado mítin morenista fue el finado Miguel Barbosa, hubo ya al menos un par de gobernadores de ese partido que tomaron la iniciativa para organizar el evento.



***



Marko Cortés, presidente nacional del PAN, observó las pancartas y mantas contra su partido y con imágenes de Genaro García Luna, alrededor del Zócalo capitalino. Dijo que está claro que en Palacio Nacional desvían recursos públicos para hacer política, así como lo hacen de forma permanente sus corcholatas. Ellos, dijo, estarán denunciando todos los actos anticipados de campaña. Y desvíos ilegales de recursos de los mexicanos. Pero se notaba muy contento, muy animoso. Nadie cayó en la provocación que, decían algunos, fue sugerida desde las oficinas de Claudia Sheinbaum.



***



“Aquí vamos a defender la democracia y al árbitro electoral”, dijo ayer durante la manifestación contra el Plan B del Presidente de México, Santiago Creel, el presidente de la Cámara de Diputados. “Estamos en el Zócalo porque a un costado se encuentra la Suprema Corte de Justicia, que es el tribunal máximo de la Constitución. Y vamos a pedirle que actúe conforme a la Constitución. Ni más, ni menos”.



***



Llamó la atención que no estaba la bandera de México en el Zócalo, Creel dijo que eso era denigrante. En cambio, desde temprano a un costado, en uno de los edificios, apareció una manta gigante con el logo del PAN y la imagen de Genaro García Luna. Los asistentes a la concentración en defensa del INE consideraron este mensaje como una provocación de los seguidores de López Obrador, quien desde hace semanas ha tratado de dejar en el imaginario popular que fue una manifestación para defender al súper policía detenido en Estados Unidos y a Felipe Calderón.



***



“Aquí ya estamos los mexicanos que queremos defender la democracia”, dijo por su parte Marko Cortés, el presidente nacional del PAN. Miles de mexicanas y mexicanos se concentraron ayer a propósito de lo que consideran un golpe contra el INE desde la mente y operadores de López Obrador. “Decimos con toda firmeza que el INE no se toca. Vinimos a pedirle, a las y los ministros, que declaren la inconstitucionalidad del Plan B del presidente, que cuidemos al INE, que cuidemos la libertad y que no permitamos que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores la que coordine y lleve los procesos de votación de los mexicanos en el extranjero”.



***



Nos cuentan que hoy por la mañana la Alianza Patriótica Nacional, que encabeza el exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, anunciará que se une a Morena para apoyar la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya de paso apuntalar las huestes internas que están a favor de la candidatura presidencial del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.



“Yo creo que el Presidente le tiene miedo a la ciudadanía, le tiene miedo a elecciones justas, parejas, arbitradas por un juez imparcial y neutro, yo creo que tiene miedo”, dijo ayer Claudio X. González junto a las vallas que rodeaban Palacio Nacional. Eso sí que calienta, debieron decir algunos de los que le endulzan el oído al Presidente, quien tiene a este personaje, hijo de uno de los empresarios más poderosos del país, como su enemigo público.