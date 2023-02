Los Portales

En su cuenta de Twitter, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República presumió una fotografía de ambos. “La República nos necesita. Para hacer frente a los momentos de grandes definiciones políticas requerimos la energía y la unidad de todas y todos”. Monreal se ufanó de la reunión con Cárdenas: “Precursor del movimiento democratizador en México”, escribió. Ambos buscan precisamente que se preserve la democracia en nuestro país, pero también la seguridad y la reconciliación, la división de poderes.



***



Los gobernantes emanados del Movimiento de Regeneración Nacional acusaron de recibido el exhorto que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo para movilizarse el próximo 18 de marzo, en el marco de la Expropiación Petrolera. De ahí que en varias alcaldías y estados se avisó ya a los burócratas que se espera su presencia en esa fecha, pues el morenismo tendrá que mostrar músculo luego de la concentración de este fin de semana en defensa del INE.



***



Hablando de la movilización del domingo, cuentan que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Norma Piña, entendieron el mensaje, pues la ciudadanía tiene puestos los ojos en la postura que tendrán los ministros en la discusión del denominado Plan B, Aunque algunos en Morena ya se adelantaron a decir que las impugnaciones contra la reforma electoral no van a prosperar en el máximo tribunal, todavía no se pueden echar campanas al vuelo, pues, entre los togados, las opiniones están divididas, y la mayoría apunta a la inconstitucionalidad de la propuesta.



***



En medio de un intento por boicotear el proceso, el próximo miércoles el sector empresarial definirá quién presidirá la Cámara Nacional de la Industria de Transformación para el periodo 2023- 2024. Y es que el actual secretario del organismo, José Luis Vega López, ha emprendido una campaña que pretende descalificar de la contienda a Lourdes Medina, quien parece ser la opción más fuerte para ganar las elecciones.



***



Cuatro industriales del Estado de México, que han sido señalados de oponerse a la idea de que una mujer encabece a la cámara empresarial más grande de México, emitieron, 34 días después de la fecha establecida por los estatutos, impugnaciones en contra de la candidata.



***



Según el artículo 43 de los estatutos de Canacintra, los aspirantes tienen hasta el 31 de enero para presentar toda la documentación y, en caso de existir anomalías, hay un plazo de tres días hábiles para solicitar documentos en caso de que faltaran, por lo que no se entiende por qué el secretario Vega López admitió fuera de tiempo las supuestas anomalías y le dio trámite sin analizar los argumentos pero, sobretodo, sin respetar los estatutos de la propia Canacintra.



***



“A pocos días de la elección para presidente nacional de Canacintra, el proceso se ha desvirtuado ante la abierta injerencia de los expresidentes, José Enoch Castellanos Ferez y Rodrigo Alpizar Vallejo a favor de su candidata, María de Lourdes Medina Ortega, con juego sucio y prácticas comunes de los partidos políticos”, dice en un comunicado que circula por todos lados el equipo de campaña del candidato José Manuel Sánchez Carranco. Un puerquero, dirían algunos.

***

Más de mil 300 jinetes participaron en la Cabalgata Orgullo Cuenqueño, encabezada por el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos. El contingente partió de Ambrosio Alcalde, comunidad de Tlacojalpan, con destino a Otatitlán, en donde participaron cerca de 60 presidentes municipales, así como representantes del sector ganadero de la región.



En las fotos publicadas en redes sociales se observa al alcalde de Movimiento Ciudadano (MC) Luis Medina Aguirre, e incluso se aprecia al edil de Tlacotalpan junto al nativo de la tierra del Cristo Negro.



***



Los enterados se preguntan si eso será un golpe para el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, que le ha declarado "la guerra" al gobierno morenista, o si su liderazgo ha quedado en entredicho una vez más y la percepción es que la naranja ya está “partida”.





***



Este lunes se reunieron el ingeniero CUAUHTÉMOC CÁRDENAS y el senador Ricardo Monreal. Ambos, precursores de la izquierda en México, dieron mucho de qué hablar ayer en Palacio Nacional y entre las corcholatas. De este encuentro, nos aseguran sus cercanos, pueden resultar grandes proyectos conjuntos a favor de México, no sólo de reconciliación del país, sino de la conducción de éste porque los dos conocen al revés y al derecho las maravillas y las desgracias que nos aquejan.