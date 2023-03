Los Portales

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a asegurar que, para finales del 2023, el sistema de salud mexicano será como el de Dinamarca; pero esa parece una meta prácticamente imposible de lograr, cosa de ver lo que ocurre con la salud mental en ambas naciones.



***



De acuerdo con Healthcare Denmark, 8 por ciento de su población sufre de depresión, aunque la contrarrestan dándole a todos sus ciudadanos acceso libre a la atención psicológica; de hecho, 25 por ciento de todas sus consultas médicas están relacionadas con la salud mental. Del lado de México, hay que recordar que esta administración planteó desaparecer gradualmente los hospitales psiquiátricos que, dicho sea de paso, ya presentan un desabasto importante de medicamentos.



***



“En Dinamarca está establecido lo que se conoce como Estado de bienestar, que es lo que nosotros queremos dejar establecido en México. En Dinamarca, por ejemplo, cuando se llega a 65 años ya se tiene una pensión. En Dinamarca todo el sistema de salud es gratuito. En Dinamarca la educación es pública y es gratuita, y se otorgan becas a estudiantes. Eso es Estado de bienestar, es garantizarle al ser humano la protección desde la cuna hasta la tumba, esa es la responsabilidad del Estado”, dijo ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como explicando un logro de su mandato, y algunos no se aguantaron las risas. ¿En serio cree el político mexicano en los aluxes entonces?



***



Pero fue más allá: “¿Qué le digo, con todo respeto, al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos, y que en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, en donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país, destituyendo injustamente al presidente y encarcelándolo”.



***



Dicen los enterados que los consejeros de las delegaciones que integran a Canacintra, están más que molestos con José Manuel Sánchez Carranco, quien aspira a presidir este organismo. Resulta que durante las últimas semanas orquestaron una campaña negra en contra de Lourdes Medina, una empresaria que cumplió con todos los requisitos para contender en la sucesión del actual presidente, José Antonio Centeno.



***



Al interior de Canacintra todos ven a Sánchez Carranco como el autor intelectual del golpeteo. Por lo mismo, el día de hoy durante la elección del nuevo presidente del organismo empresarial más grande del país solicitarán que se castiguen estas prácticas en contra de las mujeres, además de que dañan un proceso democrático de la iniciativa privada.



***



Por cierto, aseguran que las acusaciones contra Rodrigo Alpízar no tienen sustento y no se integraron ante ninguna instancia del Poder Judicial. La realidad es que la elección de Canacintra será de pronóstico reservado entre los tres aspirantes. Pero como acá le comentamos, es un proceso muy sucio, y claramente generará malestar.



En la Ciudad de México se registró el fin de semana una protesta pacífica contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, SANDRA CUEVAS. A detalle, un contingente se manifestó bailando alrededor del Kiosko Morisco en la colonia Santa María la Ribera, donde la semana pasada hubo una trifulca luego de que personal de la alcaldía intentara prohibir los bailes en plazas públicas. Vaya contradicción de la funcionaria aliancista que pretendía frenar los alborotos, pues en próximos días se prepara un evento en la explanada de la alcaldía que para nada será silencioso.