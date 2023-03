Los portales

Y es que ayer lo primero que se debatió en torno a las reformas electorales fue la salida de Edmundo Jacobo como secretario técnico del INE, cuando el planteamiento de fondo no es la defensa de personas, sino el intento gubernamental por meter un ingrediente de incertidumbre a un sistema electoral que estaba funcionando bien, y del que hasta antes de unos meses ningún partido, ni siquiera Morena, había impugnado ni se había quejado de él.





No se tiene mucha esperanza de que diga algo nuevo en la conferencia mañanera de hoy el secretario de Gobernación Adán Augusto López, toda vez que el conflicto ya se encuentra judicializado.



**



Se antoja imposible la operación cicatriz que pretende llevar a cabo en Canacintra su nueva dirigente Esperanza Ortega, tras el desastre que fue su elección y el tiradero que le dejó su antecesor José Antonio Centeno. Ni los expresidentes Enoch Castellanos ni Rodrigo Alpizar salieron ilesos de un proceso de descomposición en esa cúpula empresarial, cuyos miembros ya comienzan a hablar de construir algo nuevo que de verdad represente al mundo de los industriales.



**



A pesar del silencio pre electoral a que obliga la ley, en Coahuila abundan las reuniones de trabajo de los candidatos a la gubernatura con los grupos de interés, sobre todo con empresarios, quienes son los más solicitados de esta temporada.



Dicen los que saben que es en el cuartel del candidato Armando Guadiana, de Morena, donde más se han prendido las alertas, ante su fuerte desventaja frente a Manolo Jiménez, del PRI, moreirista de cepa, y ante el golpeteo, casi amigo, de los petistas que apoyan a Ricardo Mejía Berdeja, quien para efectos prácticos vino a dividir el voto de la izquierda, como perfilan las encuestas reveladas hasta la fecha.



**



Se descomponen las cosas para el gremio periodístico en San Luis Potosí, entidad gobernada por Ricardo Gallardo. Periodistas potosinos denuncian omisión y silencio por parte de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado, ante la violencia y situaciones de riesgos que enfrentan en el ejercicio de la prensa libre; actualmente en SLP hay un total de nueve casos de periodistas que enfrentan violencia.



**



Por cierto, mañana es 4 de marzo. ¿No le dice nada? En la descontinuada liturgia política era el cumpleaños del PRI, que llega ya a su 94 aniversario, con un peculiar dirigente, Alejandro Alito Moreno, serias divisiones internas y sin fuerza política que le permita hacerse un camino por sí solo, por lo que depende de alianzas para sobrevivir. Aun así: ¡Felicidades al tricolor!



Una vez publicado en lo oscurito, a medianoche del jueves, el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha comenzado la batalla legal para interponer amparos y detener sus efectos, que distan mucho de ser meramente administrativos “para que haya austeridad”, como argumenta la 4T, sino que afectarían la operación el INE hasta hacerlo inoperante y poco confiable. Los críticos del plan del gobierno coinciden en la importancia de que se acaben los privilegios, excesos y lujos de algún grupo de élite, pero no que se despida al 80 por ciento del personal en el país, como se propone. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por la ministra NORMA PIÑA, tendrá la última palabra..