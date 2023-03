Los portales

Cuando parecía que nada se movía en el tema de la extradición de Tomás Zerón a México, desde Israel, por aquello del caso Ayotzinapa, supimos que las carpetas de investigación ya se movieron este fin de semana, de tal manera que habrá sorpresas pronto.



En la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, ya se reactivó el caso, así como en la Cancillería, donde de paso quieren revisar a los otros famosos prófugos de la justicia mexicana que se fueron a esconder a territorio judío.



**



Cuentan que a la Unidad de Administración y Finanzas de la Agencia Nacional de Aduanas llegó ya a poner orden un enviado de Palacio Nacional y, sobre todo, de uno de los hijos del presidente López Obrador. Se trata de Alberto Becerra, exdirector general de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia; quien, nos cuentan, no es para nada del agrado del actual titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo.



**



Entre las jugadoras del sector alimenticio resulta extraño el éxito que ha tenido Despensas y Provisiones de Alimentos (Dypasa), esto porque desde el sexenio de Enrique Peña Nieto comenzó su bonanza en el Estado de México, motivo por el que corrieron versiones sobre sus lazos con Angélica Rivera, la antes primera dama que habría dado la orden para que la priorizaran como proveedora.



Sin embargo, culminada dicha administración, han continuado sus onerosos negocios en la entidad mexiquense, y es que sólo este año le fueron programados mil 500 millones de pesos por suministrar el programa de desayunos fríos escolares, por lo que se estima que capta más de 2 mil millones de pesos anualmente. En tiempos de la 4T, vaya que esos contratos saltan a la vista.



**



Contra lo que uno pudiera imaginarse, la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y de la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar A.C., (CANIPEC), tendrá, por primera vez en su historia, una directora mujer: Rosa María Sánchez Maldonado presidirá el organismo que representa a más de 70 empresas, en una industria que vale 15.8 mil millones de dólares.



Muchas cejas levantó en los portales



veracruzanos la encuesta filtrada por el equipo de la secretaria de Energía, ROCÍO NAHLE, en la que supuestamente la preferencia del voto para la gubernatura sería de 53% para ella y de 22% para la coalición PRI, PAN y PRD. El extraño ejercicio demoscópico no toma en cuenta, nos dicen, que el gobierno morenista de Cuitláhuac García va a la baja en el ánimo social, a tal punto que el PAN comienza a recuperarse con el coordinador de senadores, Julen Rementería y con alguno de los Yunes, sea rojo o azul, que cuentan con un voto duro de un millón de electores. Tampoco considera el trabajo de campo que indudablemente han hecho las corcholatas jarochas, el delegado de Bienestar, Manuel Huerta, y el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quienes cuando menos son conocidos por hacer campaña a nivel de tierra y no están sólo esperanzados en el dedazo presidencial ni hacen su luchita sentados en finos restaurantes de la CdMx. Vamos, las cosas están tan difusas y lejos de ser tan contundentes, que uno de los principales operadores de Nahle, el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz, estaría ya apoyando a Manuel Huerta.