Los portales

Perdidas las formas, el país necesita, a decir de politólogos y académicos, retomar el sereno equilibrio de poderes y no usar a la justicia como anticipado escenario electoral. Por esa vía, nadie gana.



***



Podremos no ser una potencia exportadora, pero al parecer sí lo somos en metodología contra la inflación. Resulta que ayer en Francia emprendieron el mismo camino del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador buscó consensuar aquí con tiendas departamentales bajas en precios de la canasta básica.





El ministro de Economía, Bruno Le Maire, anunció un acuerdo con las principales empresas de distribución minorista (Carreforur y Casino) para limitar el precio de varios productos durante un "trimestre anti inflación", en un contexto de tensión social por la reforma de las pensiones. El costo de la operación será de cientos de millones de euros.



***



Durante los trabajos de revisión de lo que serán los libros de texto de la 4T, que “harán cumplir el sueño de la izquierda”, según Max Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, nos dicen que ya pasaron a reflexionar los maestros, los normalistas, el Conacyt, la burocracia educativa, psicólogos, pedagogos, autoridades hacendarias, académicos internacionales… menos los antropólogos y arqueólogos, que también tienen mucho qué decir sobre la historia de México.



Es hora que el INAH, que dirige Diego Prieto, no ha visto ni los borradores de la llamada Nueva Escuela Mexicana. Por su parte realiza, eso sí, fascículos educativos y libros educativos conforme a lo que alcanza a su presupuesto, para hacer llegar a niños una versión más libre y actual de la historia de nuestros antepasados.



***



El Consejo de Empresas Globales, que preside Alberto de la Fuente, realizó una visita de trabajo al estado de Puebla. El objetivo fue explorar el potencial de largo plazo de la entidad para atraer mayor inversión internacional, ante las oportunidades que está detonando el nearshoring. Los temas clave que están evaluando estas grandes empresas internacionales son: acceso a energía limpia, a talento diverso altamente capacitado, capacidad para la innovación, certidumbre jurídica, entre otros.



Respecto a esta visita, el presidente del organismo dijo que el fenómeno del nearshoring está abriendo una oportunidad única e histórica, pero esa ventana es bastante estrecha. Si no se aprovecha ahora, se perderá la oportunidad de atraer cerca de 50 mil millones de dólares al año en inversión con el impacto en crecimiento, productividad, empleo y bienestar que ello significaría para el país.