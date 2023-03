Los portales

Que en los cuarteles de guerra de la morenista Delfina Gómez, nomás no ven forma de que haya cinco debates electorales, como propone Alejandra del Moral, la candidata de la coalición PRI, PAN y PRD a la gubernatura del Estado de México. No los necesitaría, a decir de las encuestas.



La maestra Gómez, dice su partido, mantiene la ventaja en las preferencias en 43 encuestas al hilo: las más recientes con 17.3 puntos sobre Del Moral, en la encuesta de Gobernarte; y 16 puntos arriba en el estudio de Campaigns&Elections. Y eso que no ha empezado la campaña en forma.



***



A 100 años del mandato que le dio origen, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció que celebrará del 9 al 12 de noviembre próximo su 79 Asamblea General en Ciudad de México. "Nuestros vínculos con la prensa mexicana son fuertes", afirmó el presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.



"Esta será nuestra séptima Asamblea a celebrarse en México. Va a ser un programa extraordinario. Estamos muy emocionados de que nuestro Comité Anfitrión, por designación de Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, estará liderado por Luciano Pascoe Rippey, director ejecutivo de ADN40 y director general de Estrategia Editorial de Grupo Salinas". La libertad de expresión en el continente está en crisis y se debe reflexionar al respecto.



***



Y hablando de libertad de prensa y de un país peligroso para ejercerla, la Fiscalía General de Nayarit, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, emitió ayer la ficha correspondiente por la desaparición de Jorge Enrique González Castillo, director general del periódico Meridiano. La exigencia del gremio es que aparezca sano y salvo.



***



Recientes publicaciones sobre las personas trans en el Semanario Arquidiocesano de Guadalajara (México), que preside el cardenal José Francisco Robles Ortega, causaron polémica y señalamientos de ser ambiguos y apoyar la ideología de género.



El domingo 19 de febrero, el semanario católico publicó los artículos Impactos sociales y de salud en personas trans y Especialistas deben acompañar a personas trans, firmados por Elisa Gutiérrez, que generaron debate estos días en el medio eclesial mexicano, que trata, pero no acaba de interpretar las palabras del Papa Francisco sobre el tema.



El secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos propició una andanada de críticas a nuestro país de casi

toda la prensa de EU, congresistas de los dos partidos, think tanks, organizaciones de derechos humanos y grupos de interés antimexicano en general, incluso de miembros de la administración de Joseph Biden. Las crecientes tensiones binacionales no se limitan al plano de los temas de la seguridad, sino que abarcan los temas migratorios, drogas como el fentanilo, las disputas comerciales y paneles en curso, y hasta diplomáticos, como aquella frase de Antony Blinken, secretario de Estado, criticando el ataque presidencial al INE, a la que el mandatario mexicano contestó diciendo que aquí hay más democracia que en EU. Se vienen días todavía de más tensión, presiones y desencuentros.