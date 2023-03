Los portales

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un fideicomiso que tiene el Poder Judicial de la Federación, por 20 mil millones de pesos y mencionó otro del INE, del cual no se sabe nada, que ciertamente se necesita aclarar. Sin embargo, el piso tiene que ser parejo: o se abren todos o se cierran todos.



***



Finalmente, en pleno 8M, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Adán Augusto López, se pronunció en torno al caso de la cantante Sasha Sokol al decir que: “los comentarios públicos en plataformas mediáticas y digitales sobre ese caso resultan en procesos de revictimización, justificación de los actos del agresor, violencia continuada y reproducción de estereotipos basados en discriminación y desigualdad”.



El año pasado, la cantante habló públicamente de la situación de abuso que sufrió como menor de edad. El día de ayer se cumplió, de acuerdo con un mensaje en Twitter de Sasha Sokol, “un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer”.



***



Y es que en ese significativo día, a propósito de ese caso, la organización Reinserta, que dirige Saskia Niño de Rivera, recordó que México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores y que casi la mitad de los abusos sexuales a niñas y adolescentes son cometidos por un familiar. También, que a las víctimas les puede llevar hasta 50 años revelar las agresiones, ya sea por amenazas del abusador o temor a que no les crean. Peor aún, 95% de las denuncias por abuso sexual en todo el país no están resueltas.



***



A la voz de “ya no da más”, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) inició su proceso de liquidación, disolución y extinción debido a la grave falta de recursos, anunció su director general, José Ignacio Sánchez González. Las cuentas bancarias del Instituto tienen sólo 24 mil pesos por lo que la próxima semana sería imposible pagar la nómina que asciende a 87.5 millones de pesos.



Otra raya más al tigre de los problemas del gobernador David Monreal, que desde que llegó al poder nada más no ve la suya en materia de seguridad pública y finanzas. Por ley, los empleados del estado tienen que contar con seguridad social y eso no se puede quedar así, afirman molestos los trabajadores que se quedarán sin servicios.



***



En buena hora la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy, informó que el periodista de Nayarit Jorge Enrique González, quien fue reportado como desaparecido, fue encontrado con vida este miércoles.



La exigencia presidencial de que se transparenten todos los fideicomisos que utilizan recursos públicos es pertinente y lo sería más si se incluyera a los fideicomisos militares, que tutela el general secretario LUIS CRESENCIO SANDOVAL, que están manejando miles de millones de pesos para los proyectos estelares de la 4T, y que han sido reservados por la actual administración como asunto de seguridad nacional.