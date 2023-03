Los portales

Y vaya que Donald Trump se la pasó ofendiendo a los mexicanos durante todo su mandato: antiinmigrante, promotor del muro fronterizo, amenazante con aplicar aranceles y castigarnos por portarnos mal, ante lo cual siempre contó con la extraña cautela de parte del Presidente de México, pero eso ya se acabó. Hasta represalias mediáticas en su propio territorio se llevaron los congresistas.



El día de hoy, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum visitará, como parte de su tour de alcaldías, la Miguel Hidalgo, gobernada por el panista Mauricio Tabe, con el que ha tenido ya fuertes desencuentros. Se busca restañar a nivel de tierra las heridas que dejara en la demarcación el morenista Víctor Hugo Romo, quien tuvo que entregar la oficina a la oposición tras las elecciones de 2021.



La visita de la “corcholata” mayor tiene una agenda en apariencia amable, pero no descarte usted fuertes reclamos en ambas direcciones, tanto de la funcionaria a la labor del alcalde, como de ciudadanos de una alcaldía donde Morena todavía no las tiene todas consigo.



Pues muy criticado por su decisión de no participar en las elecciones de Coahuila y el Edomex, pero Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, sigue sumando militantes y legisladores. Ayer tocó el turno de quitarle una diputada a Morena, la bajacaliforniana Zulema Adams, quien inopinadamente se sumó a la bancada de MC.



En enero pasado fue el duranguense Omar Castañeda, quien pasó de guinda a naranja. De esta forma Movimiento Ciudadano llega a 27 integrantes en la Cámara baja, cuando había iniciado la legislatura con 23. Continúa el ajedrez de Dante, y muchos no saben qué clase de tejido está armando para 2024.



“Nos entendimos bien, requetebién”, presumió en Twitter el presidente de México, Andrés Manuel López, tras una inédita reunión de 90 minutos en Palacio Nacional con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al-Ghais. En un encuentro posterior con Rocío Nahle -inédito también porque es uno de los pocos a los que la secretaria de Energía ha invitado a los medios de comunicación- el representante de los 23 principales productores de crudo en el mundo se deshizo en elogios hacia la política energética de la Cuatroté.





“Es importante felicitar al gobierno de México por tener nueva capacidad de refinación con Dos Bocas” o “Felicito a México por su visión, una visión muy clara para invertir” son algunas frases que soltó quien por años dirigió Kuwait Petroleum Corporation y asesoró a seis ministros de petróleo de ese país.



El reconocimiento de una influyente figura internacional como la de Al-Ghais le viene muy bien a la administración de López Obrador, que ha sido objeto de críticas desde el exterior tanto por el llamado Plan B en materia electoral como su estrategia frente al crimen organizado.



Dan Crenshaw y Michael Waltz, integrantes de la Cámara de Representantes de EU, lograron lo que no pudo Donald Trump en su época de presidente: que Andrés Manuel López Obrador endureciera su discurso hacia los sectores de la derecha estadounidense. Ayer, en su conferencia mañanera, el mandatario mexicano manejó un discurso nacionalista y anti-injerencista, a la altura del despropósito de proponer la invasión militar de México con el pretexto de combatir a los cárteles de las drogas.