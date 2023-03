Los portales

Fue un destape un tanto anticlimático, vía Whatsapp, pero Gustavo de Hoyos, líder empresarial, hasta hace poco dirigente de Coparmex, abrió su juego: “¿Qué pasaría si UNO DE NOSOTROS, alguien que no está podrido por el poder, se levanta para tomar las riendas de este país? Somos 160 millones de mexicanos… y tres mil políticos toman las decisiones del país ¡Es inaceptable!



“A mí, Gustavo de Hoyos, un empresario norteño, fronterizo y de causas ciudadanas, me preocupa mi familia, mi trabajo, mi país… tengo la misma sangre que tú. Nos quieren hacer pensar que nos tenemos que conformar con la mediocridad de los políticos de siempre, pero claro podemos estar mejor y, para eso, México necesita propuestas DRÁSTICAS. Hoy lo digo claro y directo: Quiero encabezar ese esfuerzo. Es tiempo de que UNO DE NOSOTROS llegue a la Presidencia y TODOS JUNTOS tomemos las decisiones”. Y se lanzó a la contienda para 2024…



***



El acto reflejo del presidente Andrés Manuel López Obrador es negar el problema y acusar a los medios de exagerar las noticias negativas sobre México, pero lo cierto es que en los últimos dos años, 155 ciudadanos estadounidenses fueron asesinados en México, según registros del Departamento de Estado de Estados Unidos, que encabeza Antony Blinken; 25 de estos ocurrieron en la primera mitad de 2022. Muchos de estos casos de violencia sólo recibieron atención de los medios locales: pero sucedieron por todo el territorio nacional, no sólo en la frontera norte.



Como publicó El Sol de México el pasado 8 de marzo, durante el último año desaparecieron en nuestro país 180 estadounidenses y 51 más fueron asesinados en México. La mayor parte de las desapariciones, 37 casos, fueron en Tamaulipas, que junto con Chihuahua y Baja California concentran la mayor parte de desapariciones de ciudadanos de ese país.



***



Para seguir documentando el descontrol del gobernador Cuauhtémoc Blanco en Morelos, resulta que la mismísima Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra Ibarra, a través de su Tercera Visitaduría, encontró graves irregularidades en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 (Cefereso-16), ubicado en Coatlán del Río, Morelos, cuyas presas podrían encontrarse ante presuntas violaciones a sus derechos humanos.



En inspección rutinaria se identificaron datos relacionados con encierros prolongados y deficiente atención de su salud física y mental, por lo que inició una queja que está aún en proceso de integración.



Los hechos se hicieron del conocimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la CNDH, por lo que se implementaron acciones coordinadas con el fin de verificar las condiciones de internamiento de personas privadas de libertad, así como identificar posibles factores de riesgos estructurales de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el módulo 10 del Cefereso-16.



Felipe Calderón, expresidente de México, habló desde España: “es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político-mediático en contra mía; y que el fallo (del caso García Luna) se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno”.

Y dijo que la mayoría de los criminales que testificaron contra su exsecretario de Seguridad fueron perseguidos, capturados y extraditados, durante su gobierno.

El exmandatario dice que no piensa quedarse callado ante las andanadas propagandísticas del actual gobierno.