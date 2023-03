Los Portales

Cada vez tienen más atención mediática las corcholatas de Morena, debido a que se acercan los tiempos clave rumbo a la elección presidencial del 2024. Con distintas movidas, se han posicionado y mostrado músculo, pero lo que es un hecho es que sus estrategias son muy diferentes.



***



Y no sabemos si es por la efervescencia política, pero más de uno ha tenido sus tropiezos. Apenas vimos a un Marcelo Ebrard coqueteando con personajes críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto durante la presentación de su libro autobiográfico El camino de México, hecho que no pasó inadvertido en Palacio.



***



En tanto, Claudia Sheinbaum continúa en la carrera a un ritmo sostenido, pero sin grandes sorpresas en las preferencias ciudadanas durante los últimos meses. Es más, algunos podrían asegurar que se está borrando de la escena. Mientras que por su parte, quien ha resultado favorecido por mantener un perfil institucional es Adán Augusto López. Pero en política nada está dicho, así que continúan las apuestas.



***



Dicen los enterados que en la alcaldía Coyoacán, de Giovani Gutiérrez, empezaron a hacer el “cochinito” para el 2024, cuando se deberá renovar al titular de aquella demarcación capitalina. De ahí que, nos comparten, a varios establecimientos avecindados en aquella zona les comenzaron a hacer cobros extraños para agilizar trámites y evitar problemas administrativos, lo que, por supuesto, ya causó molestia a los empresarios que, dicen, llevarán el tema ante la Fiscalía de la Ciudad de México, de Ernestina Godoy.



***



Que vienen días claves en la definición de las consejerías del INE, que todavía encabeza Lorenzo Córdova. El Comité de Evaluación deberá demostrar si se va por los mejores perfiles, apartidistas, o si bien prefiere a los cuates del habitante de Palacio Nacional para quedar bien y esquivar futuros conflictos.



***



En la lista final sobreviven perfiles de primera. Está el caso del académico Javier Aparicio, del actual director de Educación Cívica, Roberto Heyscher o el exconsejero Yuri Beltrán, quien desde hace años se la juega por los migrantes y la observación electoral, y quien nunca ha militado en partido político alguno. Del lado de las mujeres, hay opciones de carrera en los institutos locales, como Beatriz Rangel o Myriam Hinojosa. Ya veremos si hay contrapeso o prevalece el compadrazgo y nepotismo morenista.



***



Que el festival musical Tecate Pa’l Norte se convertirá en el primer evento cero residuos en México, pues Regenera se encargará de la gestión de los desechos que se generarán durante el montaje, el evento y tras la conclusión del mismo.



***



Los desechos serán integrados a modelos de economía circular a través de procesos de reciclaje, producción de composta y combustible alterno que mitigan la generación de gases de efecto invernadero causados por las toneladas de basura que llegan a los rellenos sanitarios. En fin, que unos dicen que puro greenwashing de los cerveceros.



Senadores aplaudieron de pie el mensaje de Blanca Lilia Ibarra quien en representación del Pleno del Inai, defendió el origen, objetivo y autonomía del Instituto Nacional de Transparencia. Hasta la senadora Olga Sánchez Cordero se sumó al reconocimiento. El mensaje fue claro. El Inai sólo milita por México. “El encargo constitucional marca la frontera de nuestras atribuciones, que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con rigor. No tiene otra misión ni otra pretensión. Es únicamente a la sociedad mexicana a quien acompañamos sin reservas; son sus derechos y son sus libertades, de los que somos custodios”, dijo firme la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.