Los Portales

Otra alerta está encendida entre las autoridades financieras mexicanas. Así como le ocurrió a Crédito Real hace algunos meses antes de irse en picada, dicen los que saben que Grupo Famsa, que todavía encabeza Luis Gerardo Villarreal Rosales, no está en condiciones de cumplir con su obligación de presentar sus Estados Financieros dictaminados del ejercicio 2022, básicamente porque no tienen dinero.



***



“El Auditor Externo Independiente contratado para la dictaminación de los Estados Financieros de Grupo Famsa por el ejercicio 2022, la firma Castillo Miranda y Compañía, S.C. (“BDO México”) a través de su socio a cargo el C.P.C. Luis Ignacio Zárate Gutiérrez, informó a la Compañía que, en virtud que no ha sido liquidado lo correspondiente a sus honorarios profesionales, y a efecto de no generar un incumplimiento a las disposiciones normativas aplicables, han suspendido las actividades relativas a la ejecución de la auditoría de los Estados Financieros”, informaron a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).



***



Los de Monterrey explicaron que este incumplimiento obedece a la falta de flujo de efectivo para hacer los pagos y no tiene forma de obtener recursos frescos, por lo que existe incertidumbre para considerar a Grupo Famsa como un negocio en marcha. Es decir, ellos mismos se dan por muertos.



***



En el último reporte que entregaron a la BMV, decían que FAMSA México era responsable de operar 69 tiendas de ventas al menudeo enfocadas en proveer bienes de consumo a la población mexicana. FAMSA USA, opera una red de 17 tiendas de venta al menudeo y 24 sucursales que ofrecen préstamos personales en los Estados Unidos, atendiendo principalmente a la creciente comunidad hispana.



***



“El crecimiento esperado de Grupo FAMSA en términos de ventas y Flujo Operativo se encuentra cimentado en sus principales fortalezas: Sólida posición de mercado en el sector comercial minorista en México; Plataforma de negocios altamente expandible y flexible; Diversos canales de venta y conocimiento del cliente; Experiencia en ventas al menudeo y financiamiento al consumo; Sistemas de información y tecnología avanzados a la medida; Equipo directivo experimentado y con alta capacidad técnica, y Recursos humanos altamente capacitados y motivados”, aseguraban a sus inversionistas.



***



Aquello de la autonomía del INE va a tener que garantizarse desde el pleno de ese instituto, pues tendrán que ser los propios consejeros los que pongan mano firme ante la nueva presidencia pues, es prácticamente un hecho, que quien sustituya a Lorenzo Córdova en el encargo será un personaje cercanísimo a la autonombrada cuarta transformación. A detalle, en la denominada quinteta dorada hay cuatro perfiles muy afines al movimiento lopezobradorista; se trata, por supuesto, de Bertha María Alcalde Luján, así como de Guadalupe Álvarez Rascón, Iulisca Zircey Bautista Arreola y Guadalupe Taddei Zavala.



Las 28 Unidades de Inteligencia Patrimonial y



Económica que hay en el país buscarán fortalecer su labor y establecer estrategias de coordinación en el Congreso Nacional de Unidades Anti Lavado de Dinero en México que tendrá lugar esta semana. En su primera edición que se realizará en Tlaxcala, estarán presentes el extitular de la UIF, Santiago Nieto; el subprocurador Fiscal de Asuntos Financieros, Ranmsés Arturo Ruiz Cázares, así

como el titular de la UIPE Tlaxcala, Neri Toshiro León; quien, nos adelantan, propondrá la creación de una Comisión Nacional de Fiscales,

Investigadores y Analistas para fortalecer las acciones que se realizan en materia de prevención y combate de delitos como el lavado y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.