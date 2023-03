Los Portales

Desde este miércoles, el secretario de Gobierno del municipio de San Juan del Río, Diego Cabrera Leal, asumió como nuevo encargado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Querétaro. El nombramiento, nos dicen, se da en un momento en que la entidad gobernada por Mauricio Kuri comenzó a impulsar la modernización de la actividad agraria, pues ya que cuenta con 389 hectáreas de agricultura protegida gracias al uso de nuevas tecnologías para la siembra. Incluso hace unos días se llevó a cabo en esas tierras el evento “Green Tech Americas” para capturar inversionistas especializados en el sector.



***



Frente a la tragedia en que murieron 39 migrantes en un incendio en Ciudad Juárez, en el Gobierno federal han decidido cerrar filas, pues el tema se comienza a salir de control, más con el enfrentamiento entre dos de las corcholatas: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard.



***



Y es que Adán Augusto López, aunque algunos critiquen sus palabras, sabe lo que está diciendo. Al interior del Palacio y sus oficinas estratégicas conocen el “Plan de Migración y Desarrollo, para evitar la confrontación con Estados Unidos”, que circuló desde junio de 2019 entre los tomadores de decisiones de la 4T.



***



Entre las altas esferas del poder, les explicaron que en mayo de 2019 el presidente de Estados Unidos, en ese entonces Donald Trump, externó un conjunto de medidas relacionadas con los migrantes ilegales que ingresan a su país. Estableció que a partir del 10 de junio de 2019 impondría un arancel de cinco por ciento a los bienes importados de México, con aumentos graduales al 10 por ciento para el 1 de julio de ese año; para el 1 de agosto, 15 por ciento; 20 por ciento para el 1 de septiembre, y 25 por ciento para el 1 de octubre de 2019, esto si no se tomaban medidas para reducir la migración.



***



“Ante las medidas de presión anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, titular de la SRE, se trasladó a la ciudad de Washington DC, con el fin de llegar a un acuerdo entre ambas naciones, motivando en nuestro país la implementación del “Plan de Migración y Desarrollo, para evitar la confrontación con Estados Unidos”, dice un documento que circuló entre los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.



***



Como parte de ese plan, se dejó como coordinador general a Marcelo Ebrard; en la Coordinación Administrativa a Thalía Lagunas Vázquez; en la Guardia Nacional, Vicente Antonio Hernández Sánchez; en Migración, Francisco Garduño; en Desarrollo y Bienestar, Javier May; en atención de Migrantes en Espera de Asilo, a Horacio Duarte, y Max Reyes a cargo de relaciones con países de Centroamérica y de ayuda internacional. Entonces sí, parece que todo este asunto tiene responsables.



En el Estado de México dos candidatas mujeres participarán en la contienda del próximo 4 de junio, pero la más ruda contienda por el gobierno de esa entidad la libran los dos varones que se encuentran detrás de la abanderada de Morena, Delfina Gómez. Mientras Horacio Duarte, como coordinador de campaña morenista, intenta marginar del equipo al senador Higinio Martínez, el también líder del Grupo Acción Política (GAP) no deja de amenazar con que volteará bandera para poner a su estructura al servicio de Alejandra del Moral.