Los Portales

Allá por los rumbos de Tlalnepantla nos cuentan que Alejandra del Moral anda preparando una bioserie con una plataforma mexicana que se liga con la historia del Partido Revolucionario Institucional, un producto de comunicación que confían sus asesores le dará mayor proyección entre los posibles votantes en el Estado de México. Y sí, no nos referimos a Alejandra del Moral la actriz de El llanto de los pobres, El vergonzoso o Casos de Alarma 1, sino a la candidata a la gubernatura por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Que en el PRI andan emocionados y quieren mantener el proyecto todavía como algo secreto, pero a todos lados donde se mueve Alejandra andan ya grabando, y ella contenta les explica que es su historia, no, la historia de su partido en tiempos de elecciones.



***



Por cierto, nos cuentan que en el equipo de la candidata morenista para el Estado de México, Delfina Gómez, no han logrado hacer a un lado las diferencias entre las dos principales fuerzas que acompañan a la maestra. A detalle, entre Horacio Duarte e Higinio Martínez se mantienen las confrontaciones para ver quien gana más terreno en un eventual gabinete y se hace de la candidatura para la senaduría el próximo año, lo que ha ocasionado ya incluso trifulcas como la que tuvo lugar este lunes en Toluca y que llegó hasta los golpes entre la militancia que simpatiza con los denominados “hombres de Delfina”.



***









A su llegada a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei dejó ver que su principal misión será la de modernizar y abaratar el costo de las elecciones, sin perder la calidad que caracteriza a los ejercicios democráticos que se llevan a cabo en el país. En ese marco, desde el inicio de su periodo como consejera, Carla Humphrey ha promovido la implementación de diferentes herramientas tecnológicas y a hacer un análisis del tema presupuestario para eficientar el gasto del instituto.



***



“Se destina el inmueble federal denominado Club de Periodistas, ubicado en Calle Humboldt número 5, Colonia Tabacalera, Código Postal 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con Registro Federal Inmobiliario 9-19576-2, a la Fiscalía General de la República, para ser utilizado como oficinas administrativas con atención al público”, informó ayer el Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Víctor Julián Martínez Bolaños. Algunos periodistas preguntan si eso afecta en algo su labor.



Dicen los que saben que MANUEL BARTLETT, el director de la Comisión Federal de Electricidad, es el mexicano más contento en este momento, después de que se concretó que el control de la industria eléctrica pase a manos del gobierno en turno, después de sacar de la jugada a la española Iberdrola y de tomar el control del switch que les permite existir a las principales empresas de esta nación. Ayer decenas, cientos de empresarios, se preguntaban qué es lo que en la mente de López Obrador y Bartlett se mueve. Pura incertidumbre y temores pues.