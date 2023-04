Los Portales

Se trata del otrora subsecretario de Educación, Pablo Moreno Calva, a quien se la acusa de peculado por 140 millones de pesos que fueron pagados a la razón social Aktaion Digital, esto a pesar de que nunca se realizaron los servicios de mantenimiento y reparación a equipos de cómputo por un supuesto hackeo para los que fue contratada.



***



Aunque el presidente López Obrador había intentado mantener fuera a Ignacio Ovalle del escándalo por el desvío millonario en Seguridad Alimentaria Mexicana, parece que las cosas se van a comenzar a complicar para el expriista.



***



Por primera vez, el mandatario nacional dijo que si las investigaciones determinaban que tenía responsabilidad, debía rendir cuentas ante la justicia. La situación que le quitó a Ovalle Fernández el cobijo lopezobradorista, nos dicen, fue la reciente detención de Fernando Zurita, con quien se orquestó el pago anticipado de las 25 mil toneladas de azúcar a la empresa Carregin que no se entregaron, y quien está dispuesto a contar a la autoridad el trato que hizo con el entonces titular de Segalmex.



***



Resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a tomar unos días de descanso y le encargó la Presidencia a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quien además busca ser el candidato presidencial de Morena.



***



Este hecho se suma a los últimos encargos que ha recibido el tabasqueño de asistir a varios eventos en representación del Presidente, lo que evidencia la confianza que hay en el funcionario, lo cual en sus aspiraciones de contender por la grande le suman puntos, pues además de su cercanía nos cuentan que en los últimos días también se ha posicionado como uno de los favoritos entre la militancia del partido guinda.



***



Si bien hasta ahora la competencia está muy reñida, aún quedan varios meses que serán definitorios, pero sin duda, la exposición que está teniendo el secretario de gobernación dan señales de que sin duda podría ser Adán. Por cierto, nos cuentan que Claudia Sheinbaum anda muy apagada, precisamente porque sus estrategas andan lentos. Pero, quiénes son sus encargados de propaganda, es la pregunta entre relacionistas públicos que ofrecen las perlas de la virgen si es Claudia.



***



Nos hemos enterado que Ricardo Monreal se siente muy orgulloso de su origen. ¿Y quién no si es una labor que mantiene vivos y con salud a millones de mexicanos y a muchos más en el mundo? Como ha dicho en muchos foros, para él es necesario apoyar el campo, impulsar a los productores.



***



Ha recordado que durante la pandemia por la Covid-19 fue el único sector que no paró nunca y mantuvo economía y familias. Ayer, que se reunió con productores de trigo, Monreal comentó que conoce bien los problemas del campo, de un ejido que se llama Plateros.



***



Les presentó su Plan Nacional de Reconciliación, como hace algunos días hizo con paisanos emigrados a los Estados Unidos, que incluyen propuestas para abatir el rezago, para su modernización y apoyos para que sean más fáciles los trámites de exportación de sus productos.



***



El encuentro finalizó con una promesa: “Cuenten con nosotros, nosotros actuamos como interlocutores de buena fe y como instrumentos de buena fe para resolver. Así es que aquí llegan a un lugar donde se les va a respetar, donde se les va a escuchar y lo que hagamos, lo haremos por consenso para beneficio de ustedes”.



Los exfuncionarios que participaron en la denominada “Estafa Siniestra” en Hidalgo pusieron las barbas a remojar, pues la Procuraduría General de Justicia local, a cargo de Santiago Nieto, les sigue la pista y aprehendió ya a uno de los colaboradores del priísta Omar Fayad.