Los Portales

Ya poco se hablaba de Vitro. Recordemos que en 2008, la empresa adquirió una empresa estadounidense llamada Anchor Glass, que se especializaba en la producción de envases de vidrio para bebidas. La adquisición se realizó con financiamiento de deuda, lo que aumentó significativamente la carga financiera de la empresa.



***



Además, en los años siguientes, la caída de la demanda de vidrio plano para construcción y la competencia de otros mercados redujeron los ingresos de Vitro. La empresa también enfrentó litigios legales relacionados con el pago de su deuda, lo que generó una mayor presión financiera. En 2009, Vitro dejó de pagar sus deudas y se declaró en default. En 2010, la empresa se declaró en bancarrota en Estados Unidos y México, lo que desencadenó un largo proceso de reestructuración financiera que incluyó la venta de activos no esenciales, la renegociación de la deuda y la implementación de un plan de reorganización.



***



Finalmente, en 2014, Vitro salió de la bancarrota y reestructuró su deuda, lo que le permitió recuperar su estabilidad financiera y continuar como una empresa líder en la industria del vidrio. “La operación y sus correspondientes obligaciones fiscales se cumplieron de manera oportuna, plena, legal y transparente, por lo que no procede la liquidación solicitada por el SAT y Vitro no creará una provisión al respecto”, dice la compañía sobre el cobro del SAT. “Vitro impugnará este oficio de liquidación utilizando los recursos legales a su alcance, y procederá de la mejor manera para salvaguardar sus legítimos derechos”.



***



"Nuestro país está y estará muy pendiente de cada uno de los avances que se realicen en este país, porque no queremos que este hecho quede, y sea uno más que quede en la impunidad", dijo la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal. "Sobre todo, estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria de México". Esto luego de que siete salvadoreños murieron en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y de que las autoridades mexicanas no han respondido a todas las preguntas de ese gobierno.



***



La semana pasada fue corta en cuanto a las Conferencias Matutinas del Presidente, quien aprovechó los días de asueto para supervisar los avances del Tren Maya y pasar unos días en su finca de Palenque. Durante su ausencia, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, asumió el liderazgo y aprovechó la oportunidad para ajustar su estrategia de cara a las elecciones de 2024, buscando aumentar su popularidad en todo el país.



***



Según nos informan a la sombra, esta acción confirma una vez más que Adán Augusto es el hombre de confianza del Presidente. No obstante, antes del 26 de agosto de 2021, Augusto no era un nombre conocido a nivel nacional. Fue su nombramiento como secretario de Gobernación lo que le permitió destacar como mano derecha del presidente López Obrador, hasta el punto de perfilarse como uno de los principales candidatos a sucederlo en las elecciones presidenciales.



Parece que la mala suerte persigue a Vitro, de Adrián Sada Cueva, a quien hoy el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, le reclama el pago de impuestos por una compraventa de acciones intercompañías del grupo. “El monto reclamado en el oficio de liquidación asciende a la cantidad de dos mil 622 millones de pesos, incluyendo actualizaciones, recargos y multas. Cabe señalar que dicha transacción se realizó en el año 2009 y fue debidamente registrada y reportada en su momento”, dijo la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).