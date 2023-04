Los Portales

El Instituto Electoral del Estado de México aprobó por fin la realización de al menos dos debates entre las candidatas a la gubernatura Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Del lado de la priísta, se celebró la determinación de la autoridad electoral e incluso se han promovido más encuentros. En tanto, del lado morenista se han rechazado abiertamente los debates y no se sabe todavía si la extitular de la SEP asistirá a los eventos pactados para el 20 de abril y 18 de mayo a pesar de resultar obligatorios para ambas participantes.



***



Hablando de la elección en el Estado de México, nos cuentan que a la pugna entre los morenistas Horacio Duarte e Higinio Martínez se subió un tercero que ha generado mucho ruido entre los equipos que participan en la campaña de Delfina Gómez. Se trata del representante cuartotransformista en aquella entidad, el texcocano Francisco Vázquez, a quien señalan como responsable de que los eventos de la maestra no tengan el quórum suficiente.



***



Sígale el rastro a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, pues todo parece indicar que será el candidato de la oposición para contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024. Taboada aparece como la mejor carta de los opositores para enfrentarse a algunos nombres que ya figuran del lado de Morena, como Rosa Icela Rodríguez.



***



Aunque la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ha expresado sus intenciones para postularse como candidata para suceder a Claudia Sheinbaum, en distintas ocasiones ha sido mencionada en la conferencia matutina de AMLO; Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien ha resaltado en algunas encuestas; o el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, quien goza de popularidad para ocupar el puesto, pero no lo quieren en Palacio por las sospechas que genera su pasado.



***



Sobre sospechas del pasado y personajes incómodos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la orden ayer, otra vez, de despedir a cualquiera que haya trabajado con Genaro García Luna. “O sea, yo di aquí una instrucción desde el principio de cualquier persona vinculada a García Luna no podía trabajar con nosotros, creo que lo di a conocer hace dos, tres años. Entonces, si queda alguien por ahí pues, sigue vigente la instrucción para quien los haya contratado, quien los tenga bajo su mando, previa investigación, les demos las gracias. Nosotros no queremos nada, ni con estas personas que se vincularon a García Luna ni con los que defendían a los delincuentes de cuello blanco, nada, nada, nada”.



***



Y ya de paso, dijo que va a demandar al abogado de García Luna. “Un poco lo que declaró también el abogado de García Luna, o que le preguntó a Zambada, si yo estaba metido, si yo había recibido dinero en la campaña cuando enfrenté a Fox. Que, dicho sea de paso, estoy esperando nada más el momento, porque lo voy a demandar al abogado de García Luna; porque no es difamar a Andrés Manuel, sino al presidente de México, y se tiene que respetar a la autoridad que representa a México”.



Que ayer en la mañanera los representantes de la Marina entendieron por qué el Presidente de México los hizo a un lado, al menos tienen más claro que no los quiere. “Todos se metieron al país, se metió la DEA, se metió la CIA, como si fuese su casa, se metieron hasta la cocina. No se respetaba la soberanía de México, y no sólo eso, se metieron a dominar la Secretaría de Marina, que era una Secretaría antes de Calderón dedicada a cuidar los puertos, las costas, a otras actividades, y de repente la convirtieron en una Secretaría cuyo propósito principal fue el actuar como un cuerpo de élite para enfrentar el narcotráfico dirigido desde Estados Unidos”, dijo LÓPEZ OBRADOR desde Palacio. Y una pieza más del rompecabezas se colocó.