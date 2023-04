Los Portales

Desde hace varios meses ya, la toma de las oficinas de la representación de Oaxaca en la Ciudad de México por parte de la comunidad triqui ha sido un tema de gran preocupación. La oficina, ubicada a metros del Camino Real de Polanco, solía ser un lugar donde los oaxaqueños residentes en la capital podían realizar trámites sin tener que viajar al estado sureño que gobierna el autor del libro El derecho de los Pueblos Indígenas, Salomón Jara Cruz.



***



Sin embargo, las autoridades locales, de Claudia Sheinbaum, han permanecido inactivas en relación a esta problemática. Pero dicen que el químico Jara Cruz tampoco ha hecho nada al respecto. La mayoría de las personas que acudían a la oficina para realizar trámites importantes, como imprimir su acta de nacimiento, personas con pocos recursos económicos y que no tienen la capacidad de viajar a Oaxaca para realizar estos papeleos, están al margen de un pleito que parece que nadie quiere resolver.



***



Otro escándalo de espionaje está destapándose, y mientras algunos apenas se enteran del funcionamiento de Galileo o Pegasus en estos cielos, un nuevo software espía de una empresa llamada QuaDream fue detectado operando en México y apuntando a los dispositivos de periodistas, opositores políticos y hasta organizaciones no gubernamentales. El Citizen Lab, laboratorio interdisciplinario de la Universidad de Toronto, dice que ubicaron operaciones de esta empresa en Bulgaria, República Checa, Hungría, Ghana, Israel, México, Rumania, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.



***



QuaDream es una empresa israelí que se especializa en el desarrollo y venta de tecnología ofensiva digital avanzada a clientes gubernamentales y es conocida por su software espía comercializado con el nombre de “Reign”. Resalta que entre los personajes detrás de la empresa está Ilan Dabelstein, conocido exoficial militar israelí que figura como accionista principal. Guy Geva y Nimrod Rinsky, quienes trabajaron anteriormente para NSO Group (Pegasus). Y Zvi Fischler, quien fue oficial en la unidad de inteligencia de élite del ejército israelí durante 16 años (1973-1989) y luego vendedor de estas herramientas.



***



Que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ha demostrado un compromiso claro en la lucha contra la delincuencia en su demarcación. La campaña “Si ves algo, di algo”, implementada durante las vacaciones de Semana Santa, es una muestra de ello, ya que busca involucrar a los vecinos en la tarea de prevenir y reportar cualquier actividad sospechosa que pudiera dar lugar a un delito.



***



Tabe ha implementado diversas acciones para fortalecer la seguridad en Miguel Hidalgo, pero también es importante destacar la necesidad de trabajar en conjunto con la sociedad para generar una cultura de prevención y seguridad. Por ello, la campaña “Si ves algo, di algo” es una forma de involucrar a los vecinos en la tarea de combatir la delincuencia en su comunidad.



***



Que muy poco transparente resultó el titular del InfoCdMx, Arístides Rodrigo Guerrero García, pues dicen que los documentos que presentó ante el Senado de la República para ser considerado como magistrado electoral los datos nada más no terminan de cuadrar. De acuerdo con la información que se puede consultar en la página del Senado, el funcionario dice tener más de 14 años de experiencia en materia electoral; sin embargo, las pruebas logran sólo respaldar su labor de un lustro en el tribunal capitalino, donde cambió de puesto en hasta seis ocasiones.



El Tribunal Electoral del Estado de México, que encabeza Leticia Victoria Tavira, determinó sancionar la elaboración y difusión de hasta 30 encuestas sobre la preferencia electoral en aquella entidad. Según el recurso PES/71/2023, varias personas físicas y encuestadoras hicieron públicos estudios “sin bases objetivas” que pueden desinformar a la ciudadanía y podría afectar el principio de equidad en la contienda electoral. Mientras tanto, doña Delfina y doña Alejandra siguen en su nube, defendiendo cada una desde su trinchera datos que podrían arrojar las encuestadoras con metodología dudosa que ya nadie respeta.