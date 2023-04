Los Portales

Miembros de diversos colectivos y organismos de la sociedad civil alistan una solicitud para que los diputados que participaron en la fallida reforma al Tribunal Electoral comparezcan ante una mesa ciudadana y ante el Comité de Ética que es responsable de vigilar que los legisladores cumplan con lo establecido en el Código de Ética.



La solicitud no solo incluye a los líderes de cada bancada, Ignacio Mier, de Morena; Jorge Romero, del PAN; Carlos Puente, del Verde; Luis Ángel Espinoza Cházaro, del PRD; Rubén Moreira, del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, del PT, sino que se extiende a los diputados que participaron en la elaboración del proyecto, entre ellos el morenista Juan Ramiro Robledo, el petista Pedro Vázquez, la perredista Elizabeth Pérez, el panista Jorge Espadas, el ecologista Fausto Gallardo y el priista Marco Mendoza.



Siguiendo con la agenda de las “corcholatas” presidenciales que coincidirán en el estado de Veracruz este fin de semana, resulta que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón no viene.



El que sí hará gira por el sur de la entidad es el secretario de Gobernación, Adán Augusto Lopez, y justamente están circulando invitaciones para un acto en el rancho El Mangal, ubicado en el municipio de Acayucan.



Primer encuentro, dice la convocatoria, donde el titular de Segob informará sobre una de las magnas obras del sexenio y que ha sido titulado como “Retos y Beneficios del Corredor Transísmico en la Producción y la Comercialización”.



Lo que llama la atención es que el tabasqueño está sumando gente que viene de otros partidos, como es el caso de las hermanas Vázquez Saut, quienes ofrecieron el rancho de su padre, donde en los tiempos del PRI en el gobierno se realizaban cónclaves de alcaldes de la región.



Que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), de Javier Arias Casas, impuso medidas cautelares contra Ulises Blanco Molina, medio hermano del gobernador de la entidad, Cuauhtemoc Blanco y consejero nacional y estatal de Morena en Morelos por violencia política de género contra la secretaria de Organización del mismo partido en la entidad, María de la Luz Villa Figueroa.



Nos recuerdan que no es la primera vez que Blanco Molina se encuentra bajo la lupa de las autoridades, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declaró inelegible como líder estatal de Morena, debido a que tenía poco tiempo de haber sido líder de Encuentro Social, partido que llevó a Cuauhtémoc a la gubernatura en 2018 y del que salió peleado con su líder.



Pese a estar inhabilitado, Mario Delgado lo nombró líder moral de Morena en dicha entidad, sin embargo, ahora no podrá acercarse ni al domicilio de la secretaria de Organización, ni mucho menos tener cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita. Y también allá en Morelos se andan preguntando qué tanto apoyo seguirá recibiendo Cuauhtémoc Blanco de Delgado, luego de que ya se habla de que el del ITAM también quiere contender por la Ciudad de México.



Desde el año pasado, Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, ha intensificado sus viajes al sureste del país para dar seguimiento al desarrollo de infraestructura y perforación de pozos en campos estratégicos, sobre todo en Quesqui y Tupilco, que son clave para impulsar la plataforma productiva del país y alcanzar las metas de 2024.



En días pasados, se vio al directivo en Huimanguillo, Tabasco, en donde supervisó los trabajos del tendido de un ducto. En su paso por su tierra, Oropeza corroboró los trabajos de perforación que se realizan en Tupilco, que actualmente es el octavo productor de petróleo a nivel nacional, y que urge seguir desarrollando.



El presidente López Obrador andará el fin de semana San Luis Potosí para atender la crisis hídrica ocasionada por daños en un acueducto que mantiene a 1.4 millones de personas sin agua. Un problema más que genera la entidad gobernada por Ricardo Gallardo a los de Palacio Nacional. Además de la violencia en el estado, cuentan, preocupa que la crisis del agua allá puede generar un efecto en cascada en todo México. En este país, más de 21 millones de personas no cuentan con acceso diario al agua, 30 por ciento del líquido desaparece por fugas, 40 por ciento de los cuerpos de agua muestran signos de contaminación y sólo la mitad del agua recolectada en alcantarillado recibe tratamiento. El problema es tan grave que un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad estima que, para el 2030, la disponibilidad del agua por habitante será menor a tres mil metros cúbicos, cuando por allá de 1960 ese indicador era de 10 mil metros por persona.