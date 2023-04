Los Portales

Dicen los que saben que las empresas de tecnología de Estados Unidos son las más preocupadas en este momento por las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando habla de espionaje de las autoridades del país del norte que encabeza Joe Biden.



***



Como usted recordará, en el año 2013 el diario alemán Der Spiegel publicó un artículo en el que se reveló que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos había espiado las comunicaciones del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de otros altos funcionarios del gobierno mexicano. El texto periodístico se basó en documentos filtrados por Edward Snowden, el excontratista de la NSA.



***



El gobierno de México expresó su preocupación por estas revelaciones y convocó al embajador estadounidense en México para pedirle una explicación. También se anunció que se llevarían a cabo investigaciones sobre las denuncias de espionaje. En respuesta a estas revelaciones, el gobierno mexicano canceló un contrato con la empresa estadounidense Hewlett-Packard para la construcción de una red gubernamental de comunicaciones, que había sido objeto de preocupación por parte de algunos funcionarios debido a la posibilidad de que pudiera ser utilizada para el espionaje.



***



“Quiero decir que la liquidación no significa amnistía para los actos de corrupción cometidos en las anteriores administraciones, no es ninguna amnistía”, dijo Sanjuana Martínez, la todavía encargada de Notimex, al salir ayer de Palacio Nacional. Salió de la reunión con su amigo López Obrador lanzando amenazas al sindicato y a los que considera antiguos líderes de la agencia de noticias del estado mexicano que ya sepultó la 4T.



***



Mientras el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, está más preocupado por tener un regreso al futbol mexicano ahora como director técnico o como sustituto de su amiga Claudia Sheinbaum en la capital cuando sea el momento, estudiantes de la Escuela Nacional de Salud Pública y miembros del Frente Estudiantil por la Justicia del INSP mantuvieron una protesta en Cuernavaca para pedir una declaración pública por el caso de los tres jóvenes desaparecidos y luego hallados muertos en la localidad de Huitzilac, el pasado 14 de abril. El citado multihomicidio se agrega a los más de 200 registrados durante los primeros tres meses de 2023 en la entidad, esto, según las propias cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



***



Que a tan sólo unas horas de que se realice el debate entre las candidatas a gobernar el Estado de México, los operadores de DELFINA GÓMEZ decidieron empezar las hostilidades con la difusión de un video en el que Alejandra del Moral llama a su estructura a “hacer lo que saben hacer” para buscar la victoria; ésta una frase a la que los morenistas le otorgan, sospechosamente, un enfoque negativo. Del lado de la aliancista no tardaron en responder, asegurando que el tema se trata de una medida de distracción ante un encuentro que sus rivales han tratado de evitar o posponer, seguramente porque no tienen confianza en las habilidades de su candidata.