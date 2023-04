Los Portales

Los partidos de la oposición han solicitado mayor transparencia acerca del estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de los rumores de que podría haber sufrido un infarto. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sustituyó al presidente en las conferencias diarias del Gobierno y aseguró que López Obrador goza de buena salud y está al 100 por ciento en cuanto a su salud cardiaca. Sin embargo, varios partidos opositores han exigido mayor transparencia y pruebas sobre la salud del Presidente, y han afirmado que su salud es un tema de interés público.



El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jesús Zambrano, escribió en su cuenta de Twitter que el gobierno es irresponsable al asegurar, sin mayor prueba que su palabra, que López Obrador goza de cabal salud. En una conferencia de prensa, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Kenia López también insistió en la demanda de transparencia, y la asociación Unid@s, que agrupa a partidos opositores, solicitó que se informe de inmediato a la ciudadanía sobre el estado de salud del mandatario.



A la diputada morenista Patricia Armendáriz no le quedó de otra que salir a disculparse, o justificarse, por el audio en el que se le escucha gritando y regañando al líder lacandón Bernardo Chankin. En un comunicado, la chiapaneca aseguró que quienes la conocen “saben que cuando me apasiono puedo hablar de esta forma”. Justamente quienes han tenido contacto con la legisladora saben que suele tener ese tipo de exabruptos muy a menudo, por lo que cada vez menos se le invita a foros o reuniones privadas para evitar escenas como la que quedó registrada y fue difundida en redes.



La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), liderada por Juan de Villafranca, participará hoy en Washington por primera vez como expositor en una reunión organizada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) y la Farmacopea.



El objetivo de este diálogo es acelerar los esfuerzos para fortalecer las cadenas de suministro de productos médicos. Hace apenas un par de meses, AMELAF fue admitida como miembro permanente de la Farmacopea, una organización independiente y un brazo externo de la autoridad estadounidense que establece los parámetros de calidad, seguridad y eficacia en medicamentos tanto para Estados Unidos como para gran parte del mundo.



Rassini, el principal productor de componentes para suspensión de vehículos comerciales ligeros del mundo, anunció el nombramiento de Eugenio Madero Pinson como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de la empresa, manteniendo su cargo de CEO. Después de liderar la compañía por 25 años, Eugenio ha fortalecido la posición de Rassini en el mercado automotriz.



Además, ha sido reconocido por su influencia y participación en la industria automotriz, especialmente durante las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En sus declaraciones, Eugenio afirmó su compromiso de reforzar el liderazgo de Rassini y continuar innovando para ofrecer los mejores productos y procesos con la más alta tecnología.



Hacer campaña en el Estado de México pudo ser la razón por la cual el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, no estaba del todo atento para informar certeramente sobre la salud del presidente López Obrador. Resulta que el funcionario estuvo acompañando a la maestra Delfina Gómez en sus recorridos de este domingo; esto a pesar de que, en teoría, existía pacto entre el gobierno cuartotransformista y la administración local de Alfredo del Mazo para no intervenir en el proceso.