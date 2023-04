Los Portales

Debido a la convalecencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por Covid-19, la reunión programada para el 6 y 7 de mayo con líderes de Latinoamérica para ampliar su Plan Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) será pospuesta, según informaron la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Pero desde antes esa reunión ya estaba destinada a fracasar, o a exponer las pocas ganas de los líderes de la región de halagar al mexicano.



Que durante el primer fin de semana de mayo, el presidente Alberto Fernández tenía planeado visitar Cancún, junto con otros líderes de la región, para discutir medidas conjuntas de combate a la inflación, un flagelo que afecta a todo el continente, pero que en Argentina se sufre más en este momento. En un acto público previo, el mandatario ya había adelantado la noticia, se le veía confiado de salir de las fuertes críticas que vive allá en el sur. Pero nomás no se pudo, le recomendaron no confirmar y decir que era inviable visitar a López Obrador.



Antes que Fernández fue el chileno Gabriel Boric el que dijo que lo sentía, pero no podía estar presente escuchando a López Obrador, pues había asuntos urgentes por atender en su nación. El que estaba también indeciso de participar era Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Y el que de plano provocó que todos lo pensaran dos veces fue Luiz Inácio Lula da Silva, quien se lee hacia el sur, ya tomó las riendas de la región, y apunta más hacia una nueva relación con Rusia y China. El brasileiro tampoco venía.



Desde hace varios meses, en el Movimiento de Regeneración Nacional están decididos a quedarse con la alcaldía capitalina de Benito Juárez y, para ello, se emprendió una posiblemente justificada persecución contra los panistas que por años han dominado la demarcación y permitido obras inmobiliarias irregulares. Nos confían que, luego de la embestida de la Fiscalía capitalina que tiene a los blanquiazules prácticamente en la lona, los cuartotransformistas comenzarán a impulsar a una mujer en esa plaza; a detalle, se trata de la excandidata Leticia Varela, quien en sus redes sociales ya anda muy movida haciendo una especie de campaña. No le pierda la pista.



A varios funcionarios cuartotransformistas les han llovido las críticas en redes ahora que se empeñan en defender la secrecía sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un ejemplo de lo anterior es, nuevamente, el titular del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro Villamil, quien en su momento exigía que el expresidente Enrique Peña Nieto diera un informe puntual sobre su condición, bajo el argumento de que el asunto se trataba de un asunto de Estado y, en consecuencia, de interés nacional.



“Desde luego que hay voces que se nutren de la desinformación. Como dice uno de los libros o posiblemente el libro más leído en la historia de la humanidad, pues esos son los que tienen podrida el alma. No hay nada que ocultar, hemos dicho desde el primer momento cuál es la situación y que el Presidente se está recuperando. Ya el doctor Jorge Alcocer detalló incluso el medicamento, entiendo, que le está siendo suministrado y está en reposo en plena recuperación, y seguramente una vez que resulte negativo el análisis, pues ya estará presente aquí”, respondió furioso ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando le preguntaron por qué no sale el Presidente en video a aplacar las especulaciones sobre su salud.