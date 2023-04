Los Portales

En este espacio se adelantó que las pesquisas seguirían en el caso de Segalmex, ejemplo de ello es la detención del extitular de Administración y Finanzas, Óscar Navarro Garate. Se suponía que el hoy inquilino del penal de Almoloya iba a la dependencia dirigida entonces por Ignacio Ovalle a arreglar el presunto desastre administrativo que tuvieron los dos primeros años de operación, lo cierto es que resultó tener responsabilidad en un supuesto desfalco de 142 millones de pesos.



Hablando de Seguridad Alimentaria Mexicana, nos cuentan que la mencionada dependencia estaría por tener el mismo destino que el ya extinto Insabi, pues desde que inició operaciones estuvo en el descontrol total. Seguramente será otro anuncio sorpresa en donde informen que la culpa fue de la oposición y de los gobiernos pasados su fracaso.



Segalmex, que debía administrar las estructuras, compras, recursos y demás actividades de Liconsa y Diconsa era en el papel una buena idea de la actual administración para garantizar la soberanía alimentaria y apoyar al campo, no obstante, terminó siendo la institución que más señalamientos de corrupción tiene en lo que va de la denominada cuarta transformación.



Dicen los enterados que la reunión de 22 gobernadores lopezobradoristas, a la que se convocó este miércoles en Palacio Nacional, no fue para dar un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque todos lo esperaban. Algunos gobernadores salieron muy desconcertados y silenciosos. Se subieron a sus camionetas blindadas y huyeron de Palacio sin dar declaraciones.



El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó al salir que fundamentalmente el encuentro fue para abordar la estrategia de seguridad en cada entidad y la operación de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar. Pero los enterados dicen que muy seguramente fue para pasar la charola ante la cercanía de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, cuestión de semanas. Es decir, prácticamente les preguntaron cuánto dinero conseguirán para apoyar al partido y cuánta gente tienen para mostrar su amor por Morena. Y se fueron con compromisos.



“Estuve en Mérida y ahí me hizo crisis, porque se me bajó de repente la presión y, estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya, y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vahído, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio, por la baja de presión, querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital”, explicó ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el tercer contagio de Covid que se le hizo crisis en su gira el fin de semana y que mantenía al país y otras naciones preguntando por su estado de salud.