Los Portales

Les pegaron los hackers y por eso el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de María Luisa Albores González, emitió un acuerdo para prorrogar la suspensión de los términos y plazos de los procedimientos que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua.



***



Debido a la afectación en sus sistemas informáticos ocurrida el 13 de abril de 2023, probablemente hasta después del cuatro de mayo regresarán a trabajar todos los de la Comisión Nacional del Agua a sus instalaciones, pues dicen que realizan en este momento las acciones necesarias para restablecer la operatividad informática y evitar la propagación del virus informático. Dicen los que saben que la austeridad, hablando de protección de equipos en tiempos de ransomware, pega más fuerte.



***



Que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró la Zona de Monumentos Arqueológicos de Cobá, ubicada en el municipio de Tulum, estado de Quintana Roo, como una zona protegida por el gobierno federal. La superficie que comprende construcciones monumentales y arquitectónicas de índole religioso, administrativo y residencial, ha sido declarada como patrimonio cultural y natural de México.



***



La zona arqueológica de Cobá es uno de los asentamientos prehispánicos más importantes del periodo Clásico Maya en el noreste de la Península de Yucatán, con una ocupación continua desde el año 100 a. C. hasta 1450 d.C. El sitio destaca por su arquitectura y su red de caminos o sacbeoob, que comunicaban a la ciudad con los conjuntos arquitectónicos, así como con otros asentamientos arqueológicos e incluso regiones.



***



El que vivió un momento incómodo fue el diputado local por el distrito de Perote, Paul Martínez Marie, a quien le recordaron que ya ha cambiado de camisa política en tres ocasiones.



Y es que el programa A Ocho Columnas de Radio Televisión de Veracruz fue cuestionado sobre esa facilidad para ser alcalde de Perote por el PRI, subsecretario en el gobierno de Miguel Ángel Yunes y ahora legislador por Morena.



***



Ahí aclaró que sí se afilió al PRI, nunca al PAN y por cierto, sólo dijo al gobierno anterior, sin mencionar a su exjefe político y anunció que ya se afilió a Morena.



Dicen los enterados que bien pudo aparecer en la película de Luis Estrada “Qué Viva México” como ese político que justifica que ya cambió de partido porque son otros tiempos, después de haber “brincado” del rojo al azul y ahora al guinda.



Que la Embajada de Rusia en México, representada por Víktor Koronelli, se sumó al llamado “Quién es quién en las mentiras” presentado esta semana en la conferencia mañanera, sección que encabeza Ana Elizabeth García Vilchis, y que fue dedicada a desestimar las “investigaciones periodísticas” que han surgido tras la venta del avión presidencial a la nación de Tayikistán, que pertenecía a la antigua URSS. Que sí, están chafas las versiones voladoras de algunos columnistas, pero también las respuestas en redes. Muy al estilo de las naciones que no gustan de la crítica o cuestionamientos, las cuentas oficiales de la mencionada oficina han servido para compartir memes y parodias sobre el tema, lo que no es muy bien visto por los internautas que reclaman a través de las mismas redes la invasión a Ucrania que ha costado la vida de 18 mil civiles y cerca de 300 mil militares. Es decir, no le hallamos el chiste…