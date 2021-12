Los presos por la 4T

La lista de personajes de la política que han sido detenidos durante el actual gobierno estatal de Cuitláhuac García es larga y podría compararse a la que caracterizó a la administración de Miguel Ángel Yunes.

La diferencia radica en que durante el periodo 2016-2018 fueron encarcelados sólo excolaboradores de Duarte señalados por abusos de autoridad o daño patrimonial; en cambio, los detenidos en el actual gobierno son acusados por delitos que van desde los ultrajes a la autoridad hasta el homicidio. Los políticos presos en la primera mitad de la actual administración son ex funcionarios, o actores de diferentes partidos, incluyendo al Movimiento de Regeneración Nacional, que tiene a dos representantes tras las rejas. En Morena, por ejemplo, militaban Roberto “N”, regidor electo de Ixtaczoquitlán, capturado el 12 de noviembre por el homicidio del periodista Jacinto Romero; y Jorge Fabián “N”, alcalde electo de Lerdo de Tejada, detenido por secuestro a principios de diciembre. La lista también incluye a exfuncionarios del Gobierno del Estado, como Bernardo “N”, exsubsecretario de Finanzas en el gobierno de Yunes; y Yolli “N”, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; esas detenciones ocurrieron en octubre de 2019 y marzo de 2020, respectivamente.

El exalcalde suplente y la síndica de Actopan, José Alfredo “N” y Lucero Jazmín “N” corrieron con la misma suerte, al igual que el ex presidente municipal de Tihuatlán, Gregorio “N”; todos ellos se encuentran detenidos, al igual que Ramón “N”, dirigente de Fuerza por México en Coatzacoalcos, preso por ultrajes, cobro de piso, extorsión y portación de armas.

A Elías “N”, candidato de Todos por Veracruz a la alcaldía de Santiago Tuxtla, lo detuvieron cuando salía de un banco con un millón de pesos en efectivo cuando arrancaban las campañas políticas del presente año. También lo acusaron por la portación de un arma, al igual que a Jaime “N”, aspirante del PRI a la alcaldía de Atlahuilco.

A Omar “N”, candidato suplente del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, lo acusaron por la muerte del propietario de la fórmula, René Tovar. Otros ex candidatos detenidos por la fiscalía veracruzana son Jesús “N”, quien buscaba la alcaldía de Las Choapas por la alianza PAN-PRD-PRI, a quien se le acusa por homicidio; y Pasiano “N”, exabanderado del PT a la presidencia municipal de Jesús Carranza, capturado por posesión de droga y un arma.

Los casos más mediáticos, sin embargo, fueron los del ex secretario de Gobierno durante la administración de Yunes, Rogelio “N”, detenido por violencia familiar, abuso de autoridad, peculado y ultrajes; Tito Delfín Cano, ex alcalde de Tierra Blanca y ex diputado local, preso por un presunto fraude; y el más reciente, José Manuel “N”, secretario técnico de la Jucopo en el Senado, exalcalde de Tecolutla y ex diputado federal.

Por esos casos –sobre todo por los últimos tres–, los opositores al gobierno de Cuitláhuac García han acusado una política autoritaria y represiva que se volvió blanco de las miradas en el plano nacional.

La ruptura entre el Presidente y el Coordinador de la bancada de Morena en el Senado, es tan evidente que mientras el primero se desvivía en elogios para el Gobernador, el segundo integraba una comisión para investigar presuntos abusos de autoridad.