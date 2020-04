Los recortes presupuestales a la salud 

En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dije, en el mes de diciembre de 1991, como diputado federal, cuando Carlos Salinas de Gortari envió las famosas contrarreformas constitucionales que buscaban privatizar todo:

“El riesgo de que se siga reduciendo la inversión total en salud, sobre todo la que ejerce el gobierno federal en el sistema público de salud, que está llevando a una reducción en el gasto per cápita en salud, puede derivar en consecuencias que a la larga resultarán mucho más caras en términos de desarrollo social, productividad y competitividad. No podemos consentir que los gobiernos neoliberales sigan año tras año reduciendo el presupuesto federal al gasto social, principalmente en el sector educativo y de salud. Nos vamos a arrepentir en un futuro no muy lejano cuando el IMSS, el ISSSTE o los hospitales dependientes de la Secretaría de Salubridad y Asistencia no tengan la capacidad para atender a todos los pacientes que requieran atención medica”.

Y el futuro nos alcanzó, porque si algo hay que abonar es que esta acción de quitarle dinero público al sector salud no fue privativo en la última década del pasado siglo y lo que va de éste, solamente de los gobiernos neoliberales de México, sino de la inmensa mayoría del mundo. Eran los mandamientos de la escuela de Chicago y su preclaro autor Milton Friedman de recortar el presupuesto al gasto social (educación, salud, cultura, investigación científica, etcétera), buscando el desmantelamiento del sector estatal de la economía para dar paso al empoderamiento económico-político del sector privado, como ocurrió.

Hoy, cuando la pandemia del Covid-19 ha rebasado todas las películas de terror que hemos visto, con el reguero de cadáveres tirados en las calles, amontonados en los pisos de los nosocomios, cuando en las naciones industrializadas los doctores o enfermeras han tenido que decidir, en razón de la edad, a qué contagiado le colocan el respirador para que viva y a quién no para que muera, porque no tienen los suficientes. Cuando escuchamos decir a los directores de los hospitales que no hay las suficientes camas de terapia intensiva, mucho menos los médicos y enfermeras para atender a los enfermos que están llegando, hoy escucho y veo decir a los jefes de Estado de todo el mundo que destinarán miles y miles de millones de dólares para atacar el coronavirus, cuando este mal nunca debió habernos tomado desprevenidos si jamás esos gobiernos neoliberales hubieran recortado el gasto en salud.

Así, el virus logró, en unos cuantos meses, lo que ni siquiera las marchas, movilizaciones sociales, las exigencias de diputados y senadores progresistas, socialdemócratas o de izquierda en los parlamentos del mundo consiguieron durante décadas: grandes partidas económicas para fortalecer los sistemas de salud en México y el mundo.

Sí, el Covid-19 vino a desenmascarar al neoliberalismo y sus lacayos, aquellos que le negaron dinero a la investigación científica desde 1985, que por ellos los médicos y las enfermeras que laboran en el sector público ganan una miseria; que por ellos los hospitales no tienen las suficientes camas-hospital, material quirúrgico, medicinas, quirófanos, número necesario de médicos y enfermeras, respiradores y un largo etcétera.

Hoy, por esos mismos neoliberales el desempleo se agiganta; los bienes de consumo duraderos no se venden (autos, por citar un ejemplo), el aparato productivo se contrae, los sistemas financieros han entrado en una severa crisis que hará engrosar al ejército de trabajadores en reserva en el mundo; el capital especulativo representado en las bolsas de valores han perdido más del 40% de su valor; la inflación repuntará como nunca ante el encarecimiento de los productos básicos, y su estandarte principal, el mercado, no escapa a la contaminación del Covid-19.

Una tormenta más perfecta, imposible. Lamentablemente no sólo por los más de 62 mil muertos y más de un millón de infectados que van, sino por los daños económicos tan severos que tardaremos años en recuperarlos.

El bienestar soñado se aleja, desde mi óptica dos décadas, siempre y cuando se hagan rectificaciones al modelo económico obsoleto que tenemos, inclusive en México.

