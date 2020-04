Los recursos para la salud en Veracruz

Poco trascendió en Veracruz, porque los reflectores mediáticos se concentran en los datos relacionados con la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Sin embargo, el Gobierno del Estado suscribió un convenio con la federación en materia de ministración de subsidios para fortalecer las acciones de salud pública.

El Diario Oficial de la Federación dio a conocer este lunes 27 los términos de dicho convenio, firmado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell Ramírez, y por el titular de la instancia estatal, Roberto Ramos Alor.

El documento significa recursos por 211 millones 514 mil 790 pesos, entre recursos presupuestarios e insumos federales.

De acuerdo con el desglose, poco más de 3 millones de pesos corresponden a recursos de la Dirección General de Promoción de la Salud; 812 mil pesos, al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental; un millón 812 mil, a la Dirección General de Epidemiología; más de 9 millones 619 mil pesos, al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida (área que ha registrado muchas quejas en Veracruz, debido a la falta de medicamentos antiretrovirales).

Otros 37 millones 393 mil pesos corresponden a recursos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva; de ese recurso, más de 23 millones 167 mil pesos serán para el área de Salud Materna.

Por otro lado, 19 millones 562 mil pesos es dinero que canaliza el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. En ese rubro, vale la pena destacar que la Federación envía más de 14 millones de pesos para el control de enfermedades transmitidas por vectores, entre las que se encuentra el dengue.

Del monto total de los recursos enviados por la federación al Sector Salud de Veracruz, una gran parte se canalizará a cuatro programas coordinados por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; la entidad recibirá 139 millones 305 mil pesos, básicamente para vacunación.

En un mar de noticias lamentables por el impacto de la pandemia de coronavirus en la entidad, que ya registra 424 casos y 34 fallecimientos (al corte del 27 de abril), la llegada de recursos a la Secretaría de Salud de Veracruz es una buena noticia.

Aprietan a empresas

Luego de que a nivel nacional la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, exhibiera a varias empresas no esenciales que se niegan a cerrar sus locales, en Xalapa las autoridades comienzan a apretar a algunos giros.

El Ayuntamiento local inició la colocación de sellos de clausura a los comercios que incumplen con las medidas sanitarias de prevención.

Algunas no respetan horarios de cierre, pero otras, por no ser esenciales, no deberían operar; sin embargo, continúan laborando de manera normal, exponiendo tanto a los trabajadores como a la clientela.

Negocios como Coppel y Andrea, cuyos dueños se resisten a cerrar, podrían ser sancionados. A ver si proceden igual con las tiendas Elektra.