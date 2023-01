Leí el año pasado un texto de Jean Meyer que coincidió con la finalización de la pintura que realicé de una figura de “Melchor”. En su escrito, el historiador citaba a Michel Serres: Cuando buscaban un “todo” guiados por la estrella de Belén, “los reyes magos descubren la religión”.

Me llamó mucho la atención la comparación de estos sabios de oriente con los hombres que hoy son merecedores de los premios Nobel. Melchor sería el economista, Gaspar el literato y Baltazar el científico, pues obsequiaron oro, incienso y mirra al niñito Jesús, respectivamente.

Quienes buscaban lo absoluto, la mayor ciencia, el máximo poder, encontraron un pequeño niño que les cambió la vida. Tanto los sabios como los humildes pastores dejaron todas sus actividades y preocupaciones para ir a conocer y maravillarse de lo que ocurría en la gruta expuesta a la inclemencia del clima, donde José y María cuidaban al Niño Dios.

El pesebre en donde nació Jesús facilitó la adoración por todos, pues no había barreras ni guardias que impidieran la llegada de los visitantes locales y de las lejanas tierras. Es así como Jesús se dio y se da a conocer a todos sin importar la condición social, académica o raza.

Este pasaje evangélico de la adoración de los sabios de oriente une la fe con la razón. Tal vez por eso el papa Benedicto XVI expresó: “Debemos esforzarnos hacia un nuevo diálogo entre fe y filosofía, porque ambas se necesitan recíprocamente. La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin razón no será humana”. Melchor, Gaspar y Baltazar fueron los primeros intelectuales en abrazar la fe pero no los últimos, pues hasta nuestros días muchos hombres sabios y preparados son cristianos.

El 6 de enero se celebra la manifestación de Jesús a todos los hombres, es la fiesta de la epifanía que da origen a la tradición cristiana en la que los niños reciben el amor de los “Santos Reyes”. ¡Feliz Día de Reyes!

