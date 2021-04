Los sin memoria

La alianza va por México, que integran PAN, PRI y PRD debería de cambiarse el nombre y llamarse “Alianza de la mentira”, “Alianza del cinismo” o “Alianza de la desmemoria”. Al menos así se deja ver en la serie de spots que han lanzado al aire con motivo del proceso electoral.

¿De verdad creen que los mexicanos no tenemos memoria? ¿De verdad creen que nos olvidamos de lo que hicieron y dejaron de hacer en más de 80 años, con todo y la alternancia en el poder? Antes de unirse debieron haber pedido disculpas al pueblo de México, saqueado y engañado una y otra vez por estos rufianes que se han enriquecido a costa de la gente. El PRI, por ejemplo, dice en un spot: “mientras México colapsa, los oportunistas y corruptos de Morena sólo quieren mantener el poder”. ¿México colapsa? ¡Por favor! Morena y el gobierno de la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador vinieron a detener el colapso del país por las políticas fallidas que ellos implementaron. ¿Morena quiere mantener el poder? ¡Claro!, Morena quiere mantener el poder para servir a la gente. Esa es la gran diferencia entre Morena y los otros partidos políticos. Los aliancistas buscaban el poder para enriquecerse, para saquear y Morena busca el poder para servir, en el sentido más original y noble. En ese mismo spot se dice que Morena no quiere apoyar a los deportistas o estudiantes, ni la ciencia. ¡Cuánta mentira! Nunca en la historia del país habían llegado tantos recursos de manera directa a los estudiantes mexicanos, ni se había respaldado tanto la investigación y la ciencia. En otra pieza propagandística, el PRD dice: “las mentiras caen por su propio peso, estamos en el peor momento, con el peor gobierno, que ha abandonado a los más vulnerables”. ¡Más mentiras! Los más vulnerables, los más pobres, los más necesitados de este país han sido la prioridad de los gobiernos de Morena, porque ellos son el pueblo. Ese giro histórico en la política de nuestro país, esa subversión de las cosas, como lo hemos anotado aquí, es lo que ha generado la molestia de los que estaban acostumbrados a servirse con la cuchara grande, a tomar siempre la rebanada más grande del pastel y a repartir entre amigos y cómplices los trozos más grandes. Eso se terminó y por eso la molestia, por eso la campaña, la guerra sucia de mentiras y diatribas. Pero el pueblo es sabio, es consciente, está informado y no se deja llevar por estas mentiras. El pueblo que ya dijo sí a la transformación, la va a ratificar, porque está decidido a no regresar al pasado. Un spot más, del PAN, dice: “ponle un alto a Morena y a la destrucción de México”. Un hombre y una mujer se suben a un camión en donde se lee “Pejebus”. El hombre dice: “ves Lupita, al fin nos llevan al México que Morena nos prometió”. “Sí, mi Tito, esperamos tanto por este momento”, contesta la mujer. Al llegar a su destino se encuentran en un campo baldío. La mujer pregunta ¿qué es esto? Y el hombre dice: “nos chingaron Lupita”. Recurriendo a lo más burdo, intentan desprestigiar lo que la transformación ha logrado. Han sido ellos, PAN, PRI y PRD, quienes “nos chingaron”.