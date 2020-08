Los supuestos dichos de EPN

“No lo va a decir (a menos que de verdad se sienta muy presionado), pero él y algunos de sus entonces colaboradores tienen...

Particularmente los mencionados por Lozoya, presuntas pruebas de más cooperaciones en efectivo otorgadas a Morena durante algunas elecciones”, me hacen saber personajes cercanos a Enrique Peña en España.

Si bien es cierto el expresidente continúa de alguna forma tranquilo, en los últimos días ha tenido episodios de duda posterior a escuchar “las mañaneras” de AMLO. “Puedo asegurarte que aunque su pinta haya sido la de un hombre sereno o manipulable, cobijado por los demás, sabe sacar las garras y defenderse”, me comentan.

De hecho, estos mismos personajes radicados en España, aseguran que Peña observa lejana la posibilidad de que López Obrador fracture o modifique el pacto de caballeros signado (sin rúbricas, pero con un apretón de manos), en aquella visita a Palacio Nacional el pasado 3 de julio de 2018, pero sí así ocurriera, el mexiquense estaría preparado.

A decir de estas fuentes ubicadas en aquel continente, Enrique Peña entiende que, derivado del cerrado ambiente electoral para 2021, se utilice su nombre y el de algunos excolaboradores con fines propagandísticos, pero mientras los señalamientos se mantengan en la línea del rumor normal que rodea la gestión de cualquier exmandatario, no habrá empacho alguno.

El acuerdo entre AMLO y EPN fue preciso, pero descansa sólo en la palabra de ambos: “tú no me tocas, yo no reacciono; tú me respetas, yo hago lo mismo, pues donde me ves te verás, dado que todo presidente dejará en algún momento de serlo”. Las cosas iban bien, pero el afán de Lozoya por hablar y salvarse diciendo mentiras (según considera el mexiquense) metió ruido en el ambiente.

Comentan que Peña aún valora expresarse a través de sus redes sociales, y en cualquier momento podría hacerlo, pues es quizá el único señalado relevante por Lozoya que no ha replicado a la denuncia de hechos, “pero su silencio comunica mucho, y es que de verdad tendría demasiado por decir”, me afirman.

“Enrique podría negar todo lo que te decimos categóricamente, por lógica humana, pues estas cosas se filtran a medios, no se afirman en tiempo real, así es el juego de la política y los valores entendidos. EPN está más pendiente que nunca de lo que ocurre en México”, me confían. Veremos qué ocurre.

