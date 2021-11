Los temas fuera del presupuesto

En la reunión de este martes en la Comisión de Presupuesto, el diputado federal priista José Francisco Yunes Zorrilla se refirió a los derechos sociales; justificó el sentido de su voto en contra de la propuesta presidencial y dijo que en 2022 se abandonará peligrosamente al campo mexicano.

El exsenador y excandidato a la gubernatura de Veracruz apuntó que el presupuesto que se cocina en el Congreso abandona la producción en el campo; y no contempla transferencias directas.

Esta propuesta –dijo el legislador veracruzano– “desconoce la posibilidad de acompañar productivamente, con equipos tecnológicos a los productores. No hay recursos y no hay dinero, para políticas de comercialización. No hay recursos y no hay dinero… para que los productores en el campo nacional puedan generar riqueza, de la mano de su gobierno. Por eso vamos a ir en contra”.

Pepe Yunes fue enfático al señalar que el presupuesto federal para 2022, que seguramente será aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados, no contribuye al desarrollo regional: “no hay forma de resolver los problemas de desarrollo regional de la sierra de Oaxaca o de la sierra de Veracruz o de la sierra occidental de Jalisco o de Nayarit o de Sinaloa, si sus comunidades no se encuentran enlazadas con caminos rurales. Este presupuesto de Egresos de la Federación cancela la posibilidad de invertir en infraestructura carretera… esa inversión, que acerca mercados… que impacta a la baja los costos del transporte, que permite que el productor mediano y pequeño pueda ser competitivo en esta realidad. Hoy, si se respalda este presupuesto, se está cancelando esa opción”.

Por si fuera poco, además de no considerar la inversión para el desarrollo agropecuario, el presupuesto para salud se centra en la atención de la pandemia de coronavirus, pero no en el abastecimiento del cuadro básico de medicinas, ni en el equipamiento de hospitales.

De igual forma, señaló que de aprobarse el presupuesto federal para 2022, no se destinará un solo centavo al rubro de la vivienda, a su construcción y a su mejoramiento.

El presupuesto para el próximo año, que está a punto de ser aprobado en el Congreso, se enfoca en algunos programas de desarrollo social, como los de jóvenes y adultos mayores, y en hacer frente a la pandemia, pero olvida tanto al campo, como a la vivienda y a la educación: “No hay un solo recurso para hacer valer el derecho universal de nuestros niños que puedan tener como obligación estatal la preescolaridad. No hay un solo peso que vaya en su avance”, añadió Yunes Zorrilla, en una de las muy pocas, contadas voces opositoras a Morena que han articulado argumentos para ir en contra de la propuesta presidencial en materia del presupuesto de 2022.

Pepe Yunes es, además, de los muy pocos políticos mexicanos que tras una larga trayectoria –ha sido alcalde de Perote, legislador local, dos veces diputado federal y senador– se mantiene alejado de escándalos de corrupción; muy probablemente por eso es de los tres o cuatro priistas que en el sureste del país ganaron las elecciones del presente año en sus respectivos distritos.

Altotonga, Perote y Atzalan en la asamblea priista

Hablando del presupuesto para 2022, los alcaldes de la zona de Perote –de la cabecera distrital, Delfino Ortega Martínez; y de los municipios de Altotonga, Ignacio Morales Guevara; y Atzalan, Carlos García– estuvieron en la sede nacional del PRI, donde participaron en una reunión encabezada por Alejandro Moreno, dirigente del partido.

El tema central tuvo que ver con el presupuesto de los ayuntamientos para el próximo año, apuntó en sus redes sociales el presidente municipal electo de Altotonga.

Parece que los ediles que entrarán en funciones en enero próximo buscan en la instancia nacional del partido el apoyo de gestión, el acompañamiento que no encuentran en la dirigencia estatal.