Los Yunes, ¿en las Fiscalías?

Las acusaciones en contra del llamado “Clan Yunes” que conforman el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares; el excandidato gubernamental Miguel Ángel Yunes Márquez y el actual munícipe porteño, Fernando Yunes Márquez se están convirtiendo en legendarias y han sido tan manoseadas que podrían pasar a la historia como una saga veracruzana de ficción.

Por citar un caso: este reportero tuvo acceso al expediente completo de las denuncias por las cámaras de videovigilancia que hizo el entonces titular del Órgano de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez y ¿qué pasó? Nada, absolutamente nada. Los dimes y diretes mediáticos se sumaron a la leyenda de los villanos favoritos a quienes nada se les ha comprobado legalmente.

Ayer, los veracruzanos fuimos testigos de otro capítulo más, digno de La Casa de Papel, la emblemática serie de Netflix. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Fiscal federal Alejandro Gertz Manero y a la Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, que informen si hay denuncias en contra del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos.

A pregunta expresa de una reportera, sobre las múltiples acusaciones que existen en su contra, el mandatario mexicano dejó en claro que tiene conocimiento de los temas, pero que todo eso está en manos de las Fiscalías federal y estatal.

“Yo creo que están escuchando en las fiscalías, tanto en Veracruz como en la Fiscalía General de la República, y es posible, si así lo determinan, porque son autónomos, que den a conocer si existen las denuncias, si existen las investigaciones y por qué no se les ha dado curso, que informen, eso es lo que podemos hacer”, expresó el mandatario nacional. —¿Usted no tenía información acerca de estas denuncias?, indicó la reportera. A lo que el jefe de las instituciones del país indicó: “Sí, tengo información, pero no puedo yo meterme, por lo mismo, no me corresponde. La fiscalía es independiente, es autónoma”, expuso el mandatario en una de sus clásicas evasivas, cuando no le interesa abordar el tema. “¿A quién le corresponde?, se preguntó el mandatario retóricamente. Y contestó: Al fiscal, él es el que tiene esta responsabilidad. Si hay elementos, también, porque si no existen elementos pues no se pueden fabricar delitos, aunque sean adversarios, eso no. No mentir, no robar, no traicionar”. La reportera veracruzana que cuestionó al jefe de las instituciones del país se refirió a “varias denuncias penales que no han avanzado”, a “la intervención de recursos públicos del Ayuntamiento de Veracruz en los comicios pasados”, a la denuncia “por falsificación de documentos” y a las investigaciones que existen en contra del líder del clan a su paso por la dirección del ISSSTE. Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García confirmó que sí existen carpetas de investigación en la Fiscalía General de Veracruz (FGE) sobre funcionarios de pasadas administraciones como su antecesor Miguel Ángel Yunes Linares.

